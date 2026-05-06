Kunta päätti edistää kevyen liikenteen väylän rakentamista 24-tien varteen

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
Kuhmoisten kunnanhallitus on sitä mieltä, että kevyen liikenteen väylälle Pohjoisportin risteyksestä Ruolahden risteykseen asti tulee laatia varaus valmisteilla olevassa osayleiskaavassa. Lisäksi kunnanhallitus totesi maanantaisessa kokouksessaan, että kunta edistää asiaa keskustelemalla elinvoimakeskuksen kanssa.
Kevyen liikenteen väylän rakentamisesta tien 24 laitaan Pohjoisportilta Pationtien kohdalle teki valtuutettu Jaana Hagström huhtikuisessa kunnanvaltuuston kokouksessa.
Kevyen liikenteen väylän lisäksi aloitteessa ehdotettiin kulttuuripolun rakentamista niin, että se kulkisi rakennettua väylää ja Päijälänraittia sekä Länkipohjantietä pitkin muodostaen ympyräreitin. Kulttuuripolun osalta kunnanhallitus lähetti asian sivistystoimelle valmisteluun ja totesi, että kulttuuripolku voisi olla myös virtuaalinen.