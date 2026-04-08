Aktiivinen eläkeläinen Hannu Heinonen on käynyt vuosikymmeniä taisteluja tuulivoimaloita ja kaivoksia vastaan

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

LUHANKALAINEN HANNU Heinonen tituleeraa itseään tuulivoima- ja kaivoskriitikoksi, jota hän epäilemättä onkin. Mies on taistellut tuulimyllyjä vastaan yli kymmenen vuotta – siitä lähtien kun Luhankaan vuonna 2014 nousi kuuden tuulivoimalan Latamäen tuulivoimapuisto.

Heinonen odotteli tuolloin eläkkeelle pääsyä ja suunnitteli viettävänsä aikaa mökillään Päijänteen rannalla. Tuulivoimaloita alkoi nousta Heinosen mukaan maisemaan yllättäen.

– Asukkaita ei asiasta juuri informoitu, hän sanoo.

Kuitenkin esimerkiksi Yle on uutisoinut Latamäen tuulivoimapuiston vaiheista tasaisesti vuodesta 2012 lähtien.

Latamäen tuulivoimapuiston ympäristöluvasta väännetään edelleen kättä. Purnun-Tohtaan seudun ympäristöyhdistys sekä neljä yksityishenkilöä ovat valittaneet Vaasan hallinto-oikeuteen Luhangan kunnan kielteisestä päätöksestä, joka olisi velvoittanut Luhanka Tuuli Ky:n hakemaan ympäristöluvan jälkikäteen erityisesti koettujen meluhaittojen vuoksi.

Heinonen toimii päätöksestä valittaneiden yksityishenkilöiden asiamiehenä.

– Yhdessä ympäristöyhdistyksen kanssa laadittu valitusteksti käsittää 30 sivua ja parikymmentä sivua liitteitä, hän kertoo.

Heinonen oli puhumassa Kuhmoisissa Asukasyhdistyksen avoimessa tilaisuudessa tiistaina 31. päivä maaliskuuta.

Hallintojohtaja Sanna Luukkasen mukaan Karijärven alueen kaavoitussopimukseen liittyen ei ole kuntaan oltu yhteydessä ja näin ollen sopimusta ei myöskään ole allekirjoitettu. Luukkanen sanoo tuulivoimayhtiö Myrskyn laativan tällä hetkellä kannattavuuslaskelmia. Yhtiö päättää kesäkuun loppuun mennessä, jatkaako se Kuhmoisten tuulivoimahanketta.

LUKUISIA TUULIVOIMA- ja kaivoshankkeita kaatamassa ollut aktiivinen eläkeläinen kehotti turvautumaan asiantuntijatietoon sekä faktoihin. Tuulivoima on monimutkainen asia ja Heinosen näkemyksen mukaan päättäjille tuottaa hankaluuksia tutustua kaikkeen siitä saatavaan tietoon – joka tulee vieläpä tuulivoimayhtiöiden konsulteilta.

– Aktiivisen ydinporukan pitää itse hankkia tietoa. Ehdottoman tärkeää olisi heti kättelyssä lähteä vaatimaan ympäristölupaa. Se on iso voitto, jos saa tuulivoimalat ympäristöluvan alaiseksi, Heinonen painottaa.

Tuulivoimahankkeet eivät lähtökohtaisesti tarvitse ympäristölupaa, mutta sitä voidaan edellyttää silloin, jos tuulivoimalasta aiheutuu kohtuutonta rasitusta melu- tai välkevaikutusten vuoksi.

Heinonen antaa ymmärtää, että ei luota tuulivoimahankkeiden puitteissa tehtäviin virallisiin tutkimuksiin. Hän kehottaakin pyytämään riippumattomia asiantuntijalausuntoja tuulivoimayhtiöiden konsulttien tekemistä maisemaselvityksistä ja melumallinnuksesta, tosin meluasiantuntijoita on valtakunnassa voin muutamia.

– YVA-menettelyissä (ympäristövaikutusten arviointi) on virheitä, eikä perustelluissa päätelmissä aina kyetä arvioimaan asioita riittävän tarkasti. Ilmeisesti johtuu yhteysviranomaisen resurssipulasta. Asukkaiden kannattaa teettää kontrolliselvityksiä ja käyttää luontokartoittajia, Heinonen sanoo.

Luontoon liittyvät asiat painavat Heinosen mukaan vaakakupissa melu- ja maisemahaittoja enemmän. Maakotkilla, sääksillä, kaakkurilammilla ja metsäpeuroilla on vaikutusta oikeudessa.

ERITYISESTI HEINONEN kehottaa kiinnittämään huomiota tuulivoimaloiden minimietäisyyksiin asutuksesta.

– Melumallinnukset usein arvioivat melun sille altistuvissa kohteissa väärin, Heinonen sanoo.

Myöskään voimaloiden välinen etäisyys toisistaan ei ole ongelmaton. Heinosen mukaan on pystytty osoittamaan, että jos voimalat ovat peräkkäin liian lähellä toisiaan, aiheuttaa niiden jättöpyörre lisääntyvää melua tuulen alapuolella oleviin asutuksiin. Tätä melua ei melumallinnus arvioi.

Purkuvakuuksiinkaan Heinonen ei ole tyytyväinen. Hänen mukaansa voimalakohtainen sadantuhannen euron vakuus ei riitä, ja kaiken lisäksi se maksetaan takapainotteisesti. Parhaillaan on valmisteilla laki tuulivoimaloiden purkamisesta ja purkuvakuuksista.

Latamäen voimaloille maksettava syöttötariffituki loppuu tämän vuoden lopussa. Tähän mennessä sitä on maksettu 22,1 miljoonaa euroa. Heinosen mukaan on kiinnostava nähdä, mitä voimaloille tapahtuu sen jälkeen, sillä alati ikääntyvien voimaloiden korjaus- ja hoitokulut kasvavat.

– Pahimmassa tapauksessa myllyjen käyttö lopetetaan kannattamattomina, jolloin ne joudutaan purkamaan – tai jättämään seisomaan Päijänteen rantamaisemaan maanvuokrasopimuksen päättymiseen asti, Heinonen pohtii.