Esteettömyyteen liittyvät asiat pääosin kunnossa – pysäköintipaikkojen sijainti ja koko mietityttävät vanhus- ja vammaisneuvostoa

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

ESTEETTÖMYYTEEN LIITTYVÄT asiat ovat Kuhmoisten kunnassa pääosin hyvin hoidettuna, mutta valtuustosaliin eivät liikuntarajoitteiset pääse.

– Näinhän tämä ei voi mennä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta katsoa valtuuston kokoustallenteita. Lisäksi valtuustosalissa pidetään lautakuntien kokoukset, meidän vanhus- ja vammaisneuvoston kokoukset sekä erilaisia infotilaisuuksia, vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen Arja Korvenranta harmittelee.

Neuvostolla on tarjota pulmaan nopeaa ensiapua. Korvenranta sekä neuvoston puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen ehdottavat, että vähintäänkin kunnan erilaiset infotilaisuudet pidettäisiin jatkossa esteettömäksi muutetussa Kuhmolassa.

– Se on myös helpommin saavutettavissa oleva paikka kaikille, ja vanhukset ovat siellä tottuneet käymään, Haarla-Kettunen toteaa.

– Mitä, jos sattuisi niin, että joku luottamushenkilöistä ei yhtäkkiä voisi enää käyttää portaita? Mitä sitten tehtäisiin? Tai jos lautakuntiin tai jaostoihin valittaisiin joku, mutta portaat estävät osallistumisen? Korvenranta pohtii.

Joskus valtuustosalista on jouduttu kantamaan henkilö alas, koska hän ei ole pystynyt itse portaita laskeutumaan. Legendan mukaan ilmoille heitetty vitsi on näin käynyt todeksi.

Vanhus- ja vammaisneuvostossa puhuttiin valtuustosalin esteettömyydestä viimeksi vuoden 2025 maaliskuussa. Tuolloin kokousmuistioon on kirjattu, että ”tarve hissiratkaisulle on ollut vähäinen ja todettiin, että esteettömiä yleisötilaisuuksia varten on käytössä muita yleisötiloja, kuten Kuhmola ja kirjaston alakerta”.

Kuhmolan ulko-oven viereen sijoitettu invapysäköintipaikka on juuri ja juuri riittävän leveä. Arja Korvenranta näyttää, kuinka lipputanko vie tilaa paikalle pysäköidyn auton ympäriltä.

AIVAN PUHTAIN paperein ei Kuhmolakaan neuvoston esteettömyysseulasta selviä. Käynti paikan päällä paljastaa, että Korvenrannan epäilykset ulkokynnyksen korkeudesta osoittautuivat oikeaksi – rappurallin ja kynnyksen korkeusero on yli sallitun 20 millimetrin.

Kuhmolan pihaan saatu invapysäköintiin tarkoitettu ruutu on juuri ja juuri määräysten mukainen 1,5-kertainen normaaliin verrattuna. Korvenrannan mukaan Kuhmolan pihalle tarvittaisiin toinen invapysäköintipaikka.

Pyyhkeitä saavat myös Kuhmolan toiseen kerrokseen vievien rappujen kaiteet, jotka loppuvat kahdessa kohtaa kesken.

– Kun tällaisia muutostöitä tehdään, olisi tärkeää, että mukana olisi joku kokemusasiantuntija tai muu, joka asioista tietää, Korvenranta huomauttaa.

Kuvauskeikalla Kuhmolassa käy ilmi, että kesken jääneiden kaiteiden jatkopätkät ovat kiinnittämistä vaille valmiit, joten kapuaminen on jatkossa turvallisempaa.

– Vielä kun tänne saataisiin sisälle pyörätuoli talon käyttöön, Korvenranta toivoo.

Vanhus ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Inkeri Haarla-Kettunen sekä jäsen Arja Korvenranta kannustavat kuntalaisia jättämään aloitteita neuvoston aloitelaatikoihin, joita löytyy kirjastosta, Kuhmolasta ja Kädentaitajista. – Aloitteiden ei tarvitse olla millään tavalla virallisesti laadittuja, Haarla-Kettunen sanoo.

VANHUS- JA vammaisneuvosto on jättänyt aloitteen Kuhmoisten taajama-alueen pysäköintialueiden oikeasta mitoituksesta. Aloitteessa muistutetaan, että esteettömyysasetuksen mukaan rakennuksessa tulisi olla vähintään yksi autopaikka, joka on tarkoitettu liikkumis- ja toimimisesteisen henkilön käyttöön.

– Ongelma ei ole meillä iso. Täällä on hyvin parkkitilaa, kesällä voi joskus olla ruuhkaa. Halusimme kuitenkin herättää yhteisesti asiaa miettimään. Jos autoon pitää saada pyörätuoli, tarvitaan auton ympärille tilaa, Haarla-Kettunen sanoo.

Esteettömät autopaikat tulee sijoittaa sisäänkäynnin läheisyyteen ja niiltä pitää olla helppokulkuinen reitti sisäänkäynnille. Näin ollen Haarla-Kettunen ja Korvenranta ehdottavatkin, että esimerkiksi K-market Kipparin invapysäköintipaikka siirrettäisiin rakennuksen seinustalle siihen, missä nyt on pyöräteline.

S-marketin nurkalla tilanne ei ole paljon parempi, sillä invapysäköintipaikat ovat Haarla-Kettusen ja Korvenrannan mukaan hyvin ahtaat.

