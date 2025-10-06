Haukkasalon nuorisojaosto uurastaa yhdessä – venetsialaisissa kisattiin lasten olympialaisissa

Yksi laji lasten olympialaisissa oli pallonheitto. Kuva: Ani Haukilahti

Haukkasalossa vietettiin saarelaisten perinteiset venetsialaiset viime lauantaina syksyisissä merkeissä. Urheiluseura Uuraan nuorisojaosto järjesti lasten olympialaiset, joissa lajeina olivat suosikkipelit limbo-, keppari-, aitahyppy- ja nopeuskisa sekä pallonheitto- ja ketjupeli.

Limbokisassa näkyi monenlaisia tyylejä ja luovia suorituksia. Keppihevoshyppely on muodostunut hyvin suosituksi nuorten tyttöjen urheilulajiksi. Myös aikuisia houkuteltiin kokeilemaan lajia, joka muistuttaa aitajuoksua. Koko perheen yhteinen urheilupäivä on mukavaa ja rentoa yhdessäoloa.

Keppihevoshyppelyä. Kuva: Ani Haukilahti

Lasten olympialaisissa laskettiin lajien yhteispistemäärä, voiton veivät Anni Myllymäki ja Ilmo Meriläinen. Aikuiset kamppailivat tarkkuuslyönnein padel- ja minigolfpeleissä sekä tonkkumin- ja saappaanheitossa. Naisten sarjan voiton vei Siiri Myllymäki. Miesten neliottelun voittivat Julle Paaso ja Pentti Kuvaja, molemmat samalla pistemäärällä. Vuoden uurastajana palkittiin Jonna Mörö, seuran eteen tehdystä työstä.

Haukkasalon urheiluseuran tapahtumat ovat suosittuja saarelaisten nuorten keskuudessa. Heillä on oma yhteisö, urheilukenttä, monipuolisia harrastuksia ja yhteistä ajanviettoa.

Aikuiset kisasivat minigolfissa. Kuva: Aarne Arrenius

– Saaressa pääsee omaan rauhaan ja näitä kavereita tapaa täällä, Nuorisojaoston puheenjohtaja Ani Haukilahti kertoo ja jatkaa:

– Kentällä pääsee harrastamaan ja kokeilemaan monia lajeja. Nuoret kyselevät usein vanhemmilta, milloin mennään taas saareen pelaamaan, Haukilahti iloitsee.

– Nuorisojaosto aktivoi lisää uusia nuoria mukaan kantamaan vastuuta tapahtumista ja kioskin myynnistä. Viime kesänä jäätelökioskissa työskenteli seitsemän nuorta, joille Uuras järjesti kesätyöpaikat.

Venetsialaisillan kruunasi ilotulitus ja A1NOA-yhtye Päijät-Hämeestä, jonka monipuolinen nykymusiikkikattaus innosti kaikenikäiset hyppimään ja tanssimaan viilenevässä illassa. Tämän kauden päättää vielä frisbee-golfturnaus.

Sirpa Kivilaakso