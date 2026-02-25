Ajankohtaista | Pirha | Tilaajille | Uutiset

Hoitajan pakeille ilman ajanvarausta pääsee päivittäin, mutta vain parin tunnin aikana

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten lähiasemalla otetaan asiakkaita ilman ajanvarausta vastaan ainoastaan arkisin kello 10-12. Tähän asti hoitajat ovat ottaneet jonottavia asiakkaita vastaan pitkin päivää puheluiden ja vastaanottojen välissä. 

Pirkanmaan hyvinvointialueen linjaus on, että sote-asemilla on mahdollisuus hoidon tarpeen arviointiin paikan päällä virka-aikana. Lähiasemilla palvelupisteen on oltava auki enintään kaksi tuntia päivässä yhtenä päivänä viikossa. Palvelupisteellä saa hoidon tarpeen arvioinnin, tai voi kysyä muuta asiaa, ilman ajanvarausta.

– Kuhmoisissa olemme halunneet pitää palvelupistettä auki maksimimäärän, eli kaksi tuntia joka arkipäivä. Palvelupisteelle on varattu kokonaan yhden hoitajan aika, kertoo osastonhoitaja Susanna Manninen Kuhmoisten lähiasemalta.

Puheluihin terveyskeskuksella vastataan virka-aikana kuten tähänkin asti. Ovet eivät puolestaan välttämättä ole auki koko virka-aikaa.

