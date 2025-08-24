Keskustelua Sahanrannan uudesta yrittäjästä yritettiin herätellä – euron isompi vuokratarjous sattumaa

Ravintola Sahanrannan uusi yrittäjä on selvillä, mutta hankintaprosessi on puhuttanut.

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Kuhmoisten kunnanhallitus valitsi maanantaina 18. elokuuta Sahanrannan uusiksi yrittäjiksi Jouni ja Saila Arolaisen. Sahanrannasta jätettiin määräaikaan mennessä kolme tarjousta, ja niitä vertaillessa ykköseksi sijoittui Arolaisten CLO Racing Oy.

Sahanrannan kilpailutuksen yksityiskohdat herättivät keskustelua jo heinäkuussa kilpailutuksen alkaessa. Kuhmoisten Sanomat uutisoivat kilpailutuksesta tuolloin näin:

Sittemmin hämmästystä herätti tarjousten jättäjien vertailu ja erityisesti yksityiskohta tarjotuista hinnoista. Tarjouskilpailussa lopulta toiseksi sijoittunut House Investment Oy tarjosi Sahanrannasta 2 600 euron kuukausivuokraa, Arolaiset tarjosivat euron enemmän – 2 601 euroa. Arolaiset saivat vertailussa hinnasta 20 pistettä, House Investment Oy 10 pistettä. Suurimman tarjouksen (3 000 euroa) tehnyt Vmp Front Ky sai 30 pistettä.

– Sitä minäkin ihmettelin. Oltaisiinko siellä vain tuurilla päätelty, että 2 500 ei riitä, laitetaan satanen päälle ja euro siihen, kilpailutuksen hoitanut kunnan elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanski totesi.

Hanski vakuutti, että tarjoukset jätettiin Hilmaan, eikä niitä kukaan käynyt katsomassa ennen kuin niiden jättöaika tuli umpeen 31. heinäkuuta. Tarjousten avauspöytäkirja on viimeisimmän kunnanhallituksen esityslistan liitteenä.

Arolaiset itse kommentoivat tarjoamansa hintaa aiemmin tällä viikolla julkaistussa jutussa:

– Pisteytystaulukko ja sen parametrit oli rakennettu hankintajuristin kanssa. Tarjottu vuokra ei kuitenkaan ratkaissut kilpailutusta. Jos niin olisi käynyt, asiasta voisi ehkä polemisoida, Hanski sanoi.

Arolaisten CLO Racing Oy sai tarjouskilpailussa 87 pistettä. Toiseksi tullut House Investment Oy 61 ja kolmanneksi jäänyt Vmp Front ky 36 pistettä.

Yksi kohta tarjousten vertailuissa oli google-arvioiden määrä. Siitä Arolaiset saivat täydet 30 pistettä, sillä heidän google-arvioidensa keskiarvo on 4,4. House Investment Oy sai 20 pistettä keskiarvolla 3,8.

– Tästä arviointikriteeristä keskusteltiin paljon, juristinkin kanssa. Miten muuten asiakastyytyväisyyttä voisi mitata? Kävimme läpi ne yritykset, jotka markkinavuoropuhelussa olivat paikalla ja niillä kaikilla oli satoja google-arvioita. Systeemi ei ole aukoton, mutta antaa jotain suuntaa, Hanski kertoo.

Lisäksi pisteytys rakennettiin niin, että kaikki, joiden google-arvioiden keskiarvo olisi ollut 4-5, olisivat saaneet 30 pistettä.

Kunnanhallituksen esityslistassa todetaan, että kilpailutukseen liittyvä muu aineisto käsitellään kokouksessa. Kokouksessa käytiin läpi koko hankintaprosessi sekä yritysten haltuunotto- ja liiketoimintasuunnitelmat.

– Tarjoajilta pyydettiin pakollinen viranomaisaineisto, muuten heidän taloudellisia tilanteitaan ei tutkittu kauhean syvällisesti. Oltaisiinko sitten tultu eri lopputulokseen? Yksi haki yksityishenkilönä ja hänen suunnitelmansa olivat hieman ohuet. Toinen kisassa mukana ollut oli mukana pöytälaatikkoyrityksellä – heistäkään ei sen syvempää analyysia olisi voinut tehdä, Hanski toteaa.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta on tyytyväinen siihen, että Sahanrantaan löytyi paikallinen yrittäjä.

– Lupaavalta kuulostaa. Yrittäjä on osoittanut sitoutumista aikaisempiinkin hankkeisiin ja ymmärtää varmasti paikallista toimintaa, Pitkäranta kommentoi.

Pitkäranta odottaa Sahanrannalta tulevaisuudessa perusvarmaa ravintolatoimintaa, joka tukee ainutlaatuista ympäristöä.

– Ja ainahan sitä toivoo, että yhteistyö alueen ja ympäristön toimijoiden kanssa toimisi ja osoittautuisi rakentavaksi ja hedelmälliseksi. Toki kaikenlainen uusi ja piristävä on kivaa, mutta ei sitä millään tavalla vaadita.

Mitä tulee kilpailutukseen liittyviin spekulaatioihin Pitkäranta kommentoi, että tarjoukset ovat olleet Hilmassa ja niiden avaamisesta on pöytäkirjat.

– Kuulostaa taas siltä, että joka asiasta, mitä tehdään, täytyy löytää jotain vikaa, hän harmitteli.