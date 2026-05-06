Väärin lajitellut jätteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja riskejä

Tarkkaa jätteiden lajittelua auttavat uudet kuvakkeet. Kuhmoisten kunnan jätepalveluneuvoja Kirsi Laitinen esittelee sekajätetarraa, joka korvaa aikaisemman poltettavien jätteiden tarran.

TEKSTI JA KUVAT SANNA KANTOLA

KUHMOISTEN SANOMAT julkaisi viime viikolla, numerossa 18 lukijan kuvan, jonka lähettäjä kaipasi ryhtiä jätteiden lajitteluun Kuhmoisissa. Lehteen saapuneessa kuvassa näkyi poltettavan jätteen seassa monenlaista kotitalousjätettä, esimerkiksi kaakeleita ja sähköjohtoja.

– Kaakelit kuuluvat rakennusjätteisiin ja sähkölaitteiden johdot elektroniikkaromuun. Oikea paikka näille on Antikorven jäteasema, Kuhmoisten kunnan jätepalveluneuvoja Kirsi Laitinen sanoo.

Mitä sitten huolettomasta jätteiden lajittelusta tai täydestä lajittelun puutteesta voi seurata? Laitinen mainitsee useita erilaisia ongelmia. Esimerkiksi painepakkaukset, kuten kaasupatruunat tai useimmat suihkutettavat deodorantit, voivat väärin lajiteltuna aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran, jos ne sisältävät vielä painetta.

– Kesäkuussa 2020 väärin lajiteltu jäte aiheutti jäteaseman palon Myllymäen teollisuusalueella, Jämsässä. Palosta aiheutui miljoonavahingot.

VÄÄRIN LAJITELLUT jätteet eivät aiheuta riskejä vain ympäristölle. Niitä kuljettavien ja käsittelevien työntekijöiden työturvallisuus voi myös vaarantua. Jätteenkäsittelylaitoksia puolestaan uhkaavat edellä mainitun kaltaiset tulipalot.

Laitinen korostaa, että akkuja, paristoja ja sähkölaitteita ei saa milloinkaan laittaa poltettaviin jätteisiin.

– Jos ne päätyvät poltettaviksi, aiheutuu käsittelyprosessissa jo mainittuja räjähdys- ja paloriskejä. Lisäksi laitteista kerättävät materiaalit, kuten metallit ja mineraalit, jäävät hyödyntämättä. Lajiteltuina ja kierrätettyinä ne saadaan uusiokäyttöön.

Arjen viihtyisyydenkin vuoksi lajitteluun olisi hyvä perehtyä.

– Kun lajittelua ei huomioida, poltettavien jätteiden astiat täyttyvät roskista, jotka eivät sinne kuulu. Lopulta säiliöiden kannet eivät mene kiinni ja todelliset poltettavat jätteet eivät myöskään mahdu astioihin. Jätepisteen ympäristö roskaantuu ja käyttäjät harmistuvat sotkusta, Laitinen toteaa.

Jätepalveluneuvoja kannustaa kuhmoislaisia etsimään aktiivisesti tietoa lajittelusta.

– Jos on epävarma siitä, mihin jätteeseen hävitettävä aine, laite tai tavara kuuluu, voi etsiä lisätietoa Kuhmoisten kunnan sivuilta tai ottaa yhteyttä minuun.

Tanskassa suunnitellut uudet yhteispohjoismaiset jätekuvakkeet ovat jo käytössä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Myös elintarvikepakkauksissa kuvakkeita voi vilahdella.

KUNNAN VASTUULLA olevien jäteastioiden tarrat uusitaan. Yhteispohjoismaisia jätekuvakkeita vaihdetaan astioihin vaiheittain, vanhojen tarrojen vaihtotarpeen mukaan.

Samalla poltettavan jätteen nimeksi vaihtuu sekajäte. Lajitteluohjeet eivät muutu, vain nimi vaihtuu. Nykyisin poltettaviin jätteisiin lajiteltavat jätteet laitetaan jatkossa siis sekajätemerkittyihin jäteastioihin.

Kuhmoisten kunnan sivuilla voi tutustua uusiin kuvakkeisiin ja ajantasaisiin lajitteluohjeisiin.

Toukokuussa kunta tarjoaa lajittelusta ja kierrätyksestä kiinnostuneille kompostointikoulutusta. Lisätietoja jätepalveluneuvojalta.