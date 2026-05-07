Vuoden rajatietokirja valitaan jälleen – Kylämälle odotetaan helatorstaina paria sataa rajatiedon ystävää

Ultran toimitukseen Kylämälle odotetaan helatorstaina satoja vieraita. Toimituksen päätyä koristaa jättimäinen Vierailu-teos, jonka on toteuttanut Carl Jansson. Kuva: ULTRA-lehti

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Kuhmoisten Kylämällä – Isojärven kansallispuiston kupeessa – Ultra-lehden toimituksella on avoimet ovet helatorstaina 14. toukokuuta.

Päivän kohokohtana julkistetaan Vuoden Rajatietokirja -kisan voittaja sekä yleisöäänestyksen voittaja. Vuoden Rajatietokirjan valitsee tänä vuonna Terveydenhuollon tohtori ja kirjailija Merja Sankelo.

Ohjelmaa riittää koko päiväksi: Jari Halonen kertoo henkisestä matkastaan, Urantia-seuran puheenjohtaja Jukka Makkonen kertoo spiritualismista ja ufoista Urantian näkökulmasta, Anne-Marja Isoahon aiheena on Marcus Aureliuksen inspiroimat sydäntä hellivät ajatelmat.

Suden kutsu -loitsurummutukseen voi osallistua omalla rummulla ja Magus Mysticus tekee halukkaille tulkintoja Lenormandin ennustuskorteilla. Sahalahdelta on tulossa legendaarisen selvänäkijän Aino Kassisen tuoli, jossa ovat istuneet useat merkkihenkilöt. Tuolin omistaja kertoo myös erikoisen tarinan tuolin taustoista. Paikalla on hengen ravinnon lisäksi pop-up ravintola.

Avoimiin Oviin odotetaan noin paria sataa rajatiedon ystävää ja lähiseudun asukasta.

