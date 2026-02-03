Kolme palstaa ylitse muiden – näitä paikallislehdestä luetaan eniten

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

ALKUVUODESTA TOTEUTETTUUN Kuhmoisten Sanomien lukijakyselyyn tuli 126 vastausta. Kyselyyn saattoi vastata verkossa sekä paperisena kirjastossa. Vastausaika päättyi tammikuun 25. päivä.

Kyselyyn vastanneista 88 prosenttia oli yli 50-vuotiaita. Vastaajista 82 prosenttia oli lehden tilaajia. Lehteä saadaan lahjaksi ja luetaan kirjastossa tai sukulaisten sekä tuttavien luona.

Paperilehti pitää pintansa, ja 79 prosenttia vastaajia lukee sitä. Viime vuonna uudistunut verkkolehti on selvästi näköislehteä suositumpi. Verkkolehteä lukee vastaajista noin puolet ja näköislehteä kolmannes.

Paperilehti jaetaan kyselyyn vastanneille pääosin keskiviikkona, viimeistään torstaina tai perjantaina. Avoimissa vastauksissa tuli kuitenkin ilmi, että Postin jakeluongelmat aiheuttavat tyytymättömyyttä.

Lehtiluukussa ilmestyvää näköislehteä luetaan vähemmän kuin verkkolehteä. Neljäsosa kyselyyn vastanneista kertoi lukevansa näköislehden tiistai-iltana heti sen ilmestyttyä.

Paperilehdestä digitilauksiin on siirtynyt 27 prosenttia vastaajista, tulevaisuudessa vain digitilaajaksi voisi siirtyä 42 prosenttia. Digilehden pariin lukijoita on ohjannut digitilauksen edullisempi hinta. Digilehden puolesta puhuu myös sen saavutettavuus kaikkialla Suomessa.

Paperilehden lukijat arvostavat paperista lehteä ja viittaavat siihen sanoin ”oikea lehti”. Paperilehden hinnan mahdollinen kohoaminen sekä postin jakelu ovat kuitenkin tekijöitä, jotka voisivat ajaa vastaajia paperilehdestä digilehden pariin.

LEHDEN SISÄLLÖSTÄ kysyttäessä kävi ilmi, että pääkirjoitusta (88 prosenttia), lukijaposteja (88 prosenttia) sekä kolumnia (79 prosenttia) luetaan lehdestä selvästi eniten. Sivun 2 materiaali osoittautui muutenkin suosituksi – viidesosa vastaajista kertoi lukevansa nimipäivät, auringon nousu- ja laskuajat sekä sitaatin.

Aihepiireistä suosituimpia olivat kunnan asiat (94 prosenttia vastaajista), henkilöjutut (78 prosenttia), tapahtumaraportit (73 prosenttia), paikalliset yrittäjät (66 prosenttia) sekä sivukylät (65 prosenttia). Vähiten kiinnostivat urheilu ja seurakunnan asiat.

ILMOITUKSISTA PARHAITEN lukijoiden huomion ovat herättäneet tapahtumailmoitukset, kauppojen tarjoukset, kunnan ilmoitukset sekä elokuvailmoitukset. Niitä muisti nähneensä 70–89 prosenttia vastaajista.

Lähipaikkakuntien tapahtumista kysyttäessä selvisi, että erityisesti ilmoitukset kesä- ja kulttuuritapahtumista kiinnostaisivat Kuhmoisten Sanomien lukijoita. Aihealueista toivottiin selvästi eniten rautakauppojen ilmoituksia (69 prosenttia vastaajista) sekä vapaa-ajan ja harrasteliikkeiden ilmoituksia (45 prosenttia vastaajista).

Tietoa paikallisista tapahtumista etsitään selvästi eniten paikallislehdestä (85 prosenttia vastaajista).

Ensi viikon lehdessä käymme läpi kyselystä saatua avointa palautetta ja vastaamme siihen.