Kuhmoisten Sanomien vastine: Journalismia vastuullisesti ja periaatteiden mukaisesti

Esihenkilönä ja vastaavana toimittajana katsomme tarpeelliseksi kommentoida entisen kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen lukijapostissa ”Perusteetonta, asenteellista ja syyllistävää uutisointia ilman journalistisia tavoitteita” esitettyjä väitteitä.

Journalismin ensisijainen tavoite on välittää paikkansapitävää ja tarkistettua tietoa.

Toimittaja Katja Sirviö on tämän tavoitteen mukaisesti tehnyt merkittävää taustatyötä, haastatellut useita tahoja ja varmistanut tiedot ennen 1.9.2025 Kuhmoisten Sanomien verkkolehdessä julkaistua artikkelia, johon Väyrynen kirjoituksessaan viittaa. Kyseessä ei ollut nimettömiin kirjoituksiin pohjautuva juttu, vaan journalistisin periaattein toteutettu kokonaisuus.

Lähdesuojaan perustuen haastattelut on tehty niin, ettei haastateltavien nimiä julkaistu. Kaikkien henkilöiden henkilöllisyys on toimittajan tiedossa, mutta yksityisyyden turvaamiseksi nimet on jätetty pois itse artikkelista. Tämä on täysin tavanomainen journalistinen käytäntö, jolla turvataan haastateltavien asema erityisesti arkaluonteisissa asioissa. Käytäntö ei sisällä mitään poikkeavaa tai epäilyttävää, vaan perustuu vastuulliseen ja eettiseen journalismiin.

Journalismin tehtävä on toimia myös vallan vahtikoirana, joka seuraa päättäjien, instituutioiden ja yritysten toimintaa, sekä palvella yleisöä tarjoamalla ajankohtaista ja merkityksellistä tietoa.

Tässä tapauksessa kyse oli julkisin varoin kustannetusta toiminnasta, ja artikkelin tavoitteena oli turvata kuntalaisten oikeus tietää, miten heidän verovarojansa käytetään, sekä tuoda julki esiin nousseet epäasialliseksi koetut toimintatavat kunnan sisällä.

Tasapuolisuus ja monipuolinen näkökulmien esittäminen ovat osa journalistista vastuuta.

Tämä oli lehden ja toimittajan lähtökohtainen tavoite ja ajatus, kun juttua alettiin tekemään: kaikkien osapuolten tasavertainen kuuleminen.

Väyryselle on annettu useita mahdollisuuksia kommentoida, esittää näkemyksiään ja osallistua vuoropuheluun, mutta hän valitsi olla osallistumatta.

Kuhmoisten Sanomat ja toimittaja Katja Sirviö lähestyivät aihetta avoimesti ja puolueettomasti. Sirviön Väyryselle esittämät kysymykset oli muotoiltu siten, että niihin olisi voinut vastata ilman, että nykyisiä tai entisiä alaisia tarvitsisi yksilöidä tai heidän henkilöllisyyttään tuoda julki. Kysymykset olivat spesifejä, jotta myös Väyrysen näkökulmat eri tilanteisiin olisi ollut mahdollista tuoda esiin. Hän jätti tämän tilaisuuden käyttämättä.

Lehti julkaisee mielellään myös kriittisiä näkemyksiä toimittamastaan sisällöstä, mutta on tärkeää, että keskustelu journalismista ja sen sisällöstä pohjautuu faktoihin ja ymmärrykseen median vastuista. Journalismi ei ole tarkoitettu vahvistamaan yksittäisten henkilöiden näkökulmaa, vaan palvelemaan koko yleisöä useasta näkökulmasta.

Mia Varvikko, esihenkilö

Hannu Lahtinen, vastaava toimittaja, yhteiskunnalliset asiat

Kuhmoisten Sanomat