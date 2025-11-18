Ajankohtaista | Tilaajille | Uutiset

Lapsivieraat muistuttivat oikeuksistaan

Saukontassun väki ilahdutti Toritien raitilla tiistaina 18. marraskuuta....
Saukontassun väki ilahdutti Toritien raitilla tiistaina 18. marraskuuta. Vierailun tarkoituksena oli muistuttaa lapsen oikeuksista. Varsinaista lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. päivä marraskuuta.

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

TIISTAINA SAATTOI Toritiellä ja Toritien varrella sijaitsevissa liikehuoneistoissa nähdä pieniä päiväkotilaisia. Sekä Saukontassun että Kivitassujen väki kiersi muistuttamassa lapsen oikeuksista. ”Lapsella on oikeus olla sitä, mitä hän on”, muistutettiin lasten jakamassa kortissa.

Varsinaista lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta. Päivän tarkoituksena on herättää keskustelua lapsen oikeuksien toteutumisesta ja niiden edistämisestä.

Vuoden 2025 lapsen oikeuksien viikon teema on lapsen oikeus kuulua. Jokaisella lapsella on oikeus kuulua yhteisöön ja yhteiskuntaan. Lisäksi lapsella on oikeus tulla kuulluksi.

Lapsen oikeuksista puhuttiin myös Kuhmoisten Sanomien viikon 47 kolumnissa.

Kolumni: Lapsen oikeus kulttuuriin ei toteudu itsestään
KategoriatAjankohtaistaTilaajilleUutiset

Kommentoi

Nimi ja sähköpostiosoite tulee vain toimituksen käyttöön. Lähettämällä kommentin, olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.

Tuoretta