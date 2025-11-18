Lapsivieraat muistuttivat oikeuksistaan

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ
TIISTAINA SAATTOI Toritiellä ja Toritien varrella sijaitsevissa liikehuoneistoissa nähdä pieniä päiväkotilaisia. Sekä Saukontassun että Kivitassujen väki kiersi muistuttamassa lapsen oikeuksista. ”Lapsella on oikeus olla sitä, mitä hän on”, muistutettiin lasten jakamassa kortissa.
Varsinaista lapsen oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta. Päivän tarkoituksena on herättää keskustelua lapsen oikeuksien toteutumisesta ja niiden edistämisestä.
Vuoden 2025 lapsen oikeuksien viikon teema on lapsen oikeus kuulua. Jokaisella lapsella on oikeus kuulua yhteisöön ja yhteiskuntaan. Lisäksi lapsella on oikeus tulla kuulluksi.
Lapsen oikeuksista puhuttiin myös Kuhmoisten Sanomien viikon 47 kolumnissa.