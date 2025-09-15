Lukijaposti: Vastine Osku Puukilalle

Vastaan Kuhmoisten Sanomissa viime viikolla julkaistuun Osku Puukilan lukijapostiin ja siinä ääniharavaan kohdistuneeseen osuuteen.

Tietooni ei ole tullut, enkä myöskään usko kuntalaisten hämmästelleen sitä, miksi en asettunut kunnanhallituksen johtopaikalle. Mielestäni olen toiminut järkevästi, kun uutena kuntapäättäjänä haluan ensin perehtyä tehtäviin ja asioihin rivijäsenenä. Hallituspaikan halusin ja otin mielelläni vastaan, ja aika näyttää, mihin rahkeet riittävät. Totean myös, että minua ei ole käytetty hyväksi äänien kalastelussa, eikä tapoihini kuulu ”tanssia missään piirissä”.

Toivon totisesti, että me päättäjät ja kaikki kuntalaiset kunnioitamme toisiamme ja toimimme sopuisasti oman kuntamme hyväksi ilman asioiden vääristelyä, panettelua.

Johanna Peltonen