Lukijapostia: Pitäisikö huolestua?

KUHMOISTEN SANOMAT kirjoitti 27.5.2025 ”Puhdistamo saavuttanut ympäristölupaehdot viimeisen yhdeksän kuukauden ajalta”, vaikka laitokselta oli juuri raportoitu ELY-keskukseen prosessin sisäinen häiriötilanne. Huhtikuun häiriötilanteen jälkeinen tarkkailunäyte 16.4.2025 osoitti nitrifikaation olevan vajaatehoista ja tilanne jatkui vielä 23.4.2025 näytteenotossa. Uutisen jälkeen, 30.5., ilmastuksen kompressori hajosi. Ei uutisoitu.

Eikä uutisoitu, että esimerkiksi joulukuun 2025 raportti oli tällainen: ”Ollut palautuslietepumppujen käyttöhäiriö. Nitrifikaatio oli vajaatehoista ja NH4-N pitoisuus oli 5,4 mg/l. Prosessin pH oli prosessin optimaalisen toiminnan kannalta korkea, 7,5. Ilmastuksen lietepitoisuudet olivat korkeat 12 g/l ja 11 g/l.”

Kuhmoisten Sanomat ei myöskään uutisoinut, että marraskuun alussa ELY lähetti tekniselle lautakunnalle selvityspyynnön ympäristöluvan mukaisten puhdistusvaatimusten täyttämisestä ja häiriötilanteista. Selvityspyynnössä todetaan, että Kuhmoisten Papinsaaren jätevedenpuhdistamo ei ole Pirkanmaa ELY-keskuksen valvonnan aikana täyttänyt ympäristöluvan määräyksiä yhtenäkään vuonna vuosina 2021–2024.

Marraskuussa ELY myös lähestyi AVI:a pyynnöllä, että Papinsaaren jätevedenpuhdistamon lupamääräykset koottaisiin yhteen lupapäätökseen lupatilanteen selkeyttämiseksi, sillä tämänhetkiset lupamääräykset eivät vastaa nykyisiä jätevedenpuhdistamoille annettuja lupamääräysten sisältöä. Nykyisessä päätöksessä ei myöskään ole annettu tarkempia määräyksiä koskien muun muassa purkupaikkaa, toiminnan lopettamista, riskienhallintaa, ohijuoksutus- ja ylivuototilanteita, viemäriverkoston kuntoa, toimintaohjeita sekä jätteiden ja kemikaalien varastointia. Uusi lupa on nyt prosessissa uudessa Lupa- ja valvontavirastossa.

Olemme siis kaukana aiemmin Sanomissa kirjoitetusta:

KS 17.4.2024 Automaation avulla kohti ideaaliarvoja

KS 26.4.2023 Puhdistamon haasteet selätetty

TILANTEESTA HUOLESTUNEENA pyysimme kunnalta ostolaskut, jotka on merkitty kunnan tilinpäätöksiin Papinsaaren jätevedenpuhdistamoon kohdistuvina vuosina 2019–2024. Tarkoituksena oli selvittää, onko puhdistamolle todellakin investoitu mittavasti.

Kunnan tilinpäätöksissä on vahvistettu vuosina 2019–2024 jätevedenpuhdistamoon kohdistuvina investointeina käytetyiksi yhteensä 329 827 euroa. Kunnan lopulta meille toimittamien ostolaskujen yhteissumma oli 183 849 euroa. Tilinpäätöstietoihin verrattuna laskuja puuttui 145 978 euron edestä. Saatujen tositteiden mukaan kuuden vuoden aikana ”investointitahti” oli noin 30 000 euroa per vuosi. Ja joka neljäs näistä euroista käytettiin konsulttipalkkioihin.

Toimitetuista laskuista 64 997 euroa koski kohteita, joilla ei ole mitään yhteyttä Papinsaaren jätevedenpuhdistamoon. Nämä on kuitenkin kirjattu puhdistamon investoinneiksi. Toimitetuissa ostolaskuissa investoinneiksi on kirjattu myös asioita kuten Elenian sähköliittymälasku, oven hätäkorjaus, putkiston painehuuhtelu, lietekuormat, kuoritun asfaltin kuljetus ym. Siis selviä käyttömenoja.

Toimitetun aineiston laskut suuruusjärjestyksessä olivat Polymeerin liuotuslaitteisto (2022) 22 000 euroa, valvontakamerajärjestelmä (2024) 9 998 euroa, hydrauliikkakoneikko + huoltotyö (2023) 7 617 euroa, taajuusmuuttaja (2024) 7 403 euroa, lieteruuvi (2021) 6 500 euroa, kulmavaihteen asennus lieteruuviin ja lipeälinjan tekoa (2022) 5 348 euroa. Loput tositteet olivat alle 5 000 euroa.

Saimme siis lopulta tukun suuruudeltaan lähes mitättömiä ostolaskuja. Varsinaisia investointeja ei näytä tehtäneen lainkaan vuosina 2019–2024. Laskuissa oli laitoksen normaaleja käyttömenoja ja hyvin pieniä huoltotoimenpiteitä. Näytti siltä, että vain vanhoja ja rikki menneitä osia on korjailtu. Lisäksi saimme tekniseltä johtajalta tiedon, että Papinsaaren jätevedenpuhdistamon investointikustannuksiksi on tiliöity muun muassa palkkoja.

VUODEN 2025 viimeisestä Kuhmoisten Sanomista saimme lukea virkaa tekevän kunnanjohtajan terveisinä: ”Muista, ei asukkaille niin näkyvistä investoinneista, on hyvä nosta esille vuosittaiset jätevedenpuhdistamolle laaditut mittavat saneeraustoimenpiteet.”

Avoimuutta uutisointiin