Pääkirjoitus: Portti Päijänteelle auki talvellakin

Latutilanne Kuhmoisissa puhututtaa, jopa närkästyttää. Kuhmoisten Sanomien verkkolehdessä on luettavissa kommentti siitä, kuinka latujen kunnossapito on vuosien aikana heikentynyt ja vaaditaan nopeampaa reagointia muuttuviin keliolosuhteisiin.

Pääsyyksi latujen puuttumiselle on kerrottu olevan höttöinen lumen laatu. Kun kevyen pakkaslumen päältä ajaa kelkalla, lumikerros painuu niin ohueksi, että hiekka tulee läpi. Samaa kuulin viime viikolla Himoksen ensilumenladulla pyörähtäessäni. Jämsänkin ladut on päästy vasta pohjaamaan, ja annetun palautteen perusteella maata on näkyvissä.

Padasjoella on saatu hiihtokuntoon kilometrin verran latua, Kangasalla tilanne on huomattavasti parempi ja esimerkiksi jääladut hiihdettävässä kunnossa.

Keliolosuhteille ei mitään voi, ja kun työvälineinä ovat isot ja kalliit koneet, ei niitäkään voi hetkessä vaihtaa olosuhteisiin sopiviksi. Tulevaisuuteen voi kuitenkin varautua ottamalla opiksi nykyhetkestä. Voisiko tämä olla viimeinen talvi, kun Pirkanmaan portti Päijänteelle on suljettu sen vuoksi, että kalustolla ei päästä jäälle latuverkkoa ajamaan?

Ideat lumen säilömisestä ja jonkinlaisesta ensilumen ladusta esimerkiksi kuntoradan pelto-osuudelle lienevät liian villejä. Etenkin, kun sen kokoluokan projektit vaatisivat jo liikuntapaikkamaksun keräämistä käyttäjiltä. Toisaalta – Kuhmoisissa on sen verran sporttista väkeä, että kyllä heiltä varmaan joku ropo vapaaehtoisestikin irtoaisi. Esimerkiksi Valkeakoskella saa ensilumen ladulle mennessä maksaa vapaaehtoisen latumaksun MobilePaylla. Mikä estää muistuttamasta samasta vapaaehtoisuudesta luistinradan portilla, kuntosalin ovella tai Ryytjärven ulkoilureitin parkkipaikalla?

En tiedä, voiko hiihtoniilojen talvea enää pelastaa, mutta jospa tulevina voisi jotain tehdä toisin. Onneksi luistimilla viilettäjät ovat saaneet nauttia hyvistä olosuhteista.

Katja Sirviö