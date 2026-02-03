Päijälän erikoiskoe mukana MM-rallissa, mutta puolta lyhyempänä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

PÄIJÄLÄN ERIKOISKOE ajetaan jälleen osana Suomen MM-rallia. Heinä-elokuun vaihteessa ajettavan MM-rallin reitti julkaistiin tiistaina 3. päivä helmikuuta, ja Päijälän erikoiskoe on tuttuun tapaan mukana reittikartalla. Se ajetaan kahteen kertaan lauantaina 1. elokuuta.

– Erikoiskoe ajetaan eri suuntaan kuin aikaisemmin, ja se lyhenee noin kymmenen kilometrin mittaiseksi entisestä noin 20 kilometristä. Päijälän kylä ja perinteinen Liehuntie ovat kuitenkin mukana, erikoiskokeen järjestelyistä vastaava Mika Liehu kertoo.

Lähtö Päijälän erikoiskokeelle on tänä vuonna Riihigalleriantien kohdilta, joten Liehu lupailee heti pätkän alkuun, Päijälän kylään, hyviä katselualueita.

Reittimuutosten takana on autourheilun kattojärjestön FIA:n määräys, jonka mukaan erikoiskokeiden osuuden on oltava vähintään neljännes koko reitistä. Tiiviys tarkoittaa lyhyitä siirtymiä ja enemmän kilpailukilometrejä päivää kohti. Päijälän lisäksi rallilauantaina ajetaan Parkkola, Västilä sekä Leustu – jokainen erikoiskoe kahteen kertaan.

Vaikka erikoiskoe lyhenee, niin Liehu lupaa, että kaikki halukkaat mahtuvat rallia sen varteen katsomaan. Poistetulla pätkällä ei katselualueita juuri ole ollutkaan, ja nyt lähtöalueelle on mahdollista ottaa väkeä aiempaa enemmän.

Vaikka erikoiskoe lyhenee, niin tarve talkoolaisten käsille ei juurikaan pienene. Onneksi Päijälässä oltiin Liehun mukaan pian edellisen urakan jälkeen valmiita ryhtymään työhön uudestaan.

– Nopeasti kaikki olivat sitä mieltä, että ehdottomasti tehdään tämä uudestaan. Meillä on hyvä henki talkoolaisten kesken, Liehu sanoo.

Päijälän erikoiskoe on niittänyt valtakunnallistakin huomiota paitsi kuljettajien myös rallikansan keskuudessa. Liehu lupaa, että tänäkin vuonna katsojille tarjotaan vähintäänkin sitä kaikkea, mitä pätkältä on niin palveluiden kuin muidenkin osalta totuttu saamaan.

– Päijälä ja Västilä ovat vetovoimaisia ja molempiin helppo tulla paitsi Kuhmoisten myös Oriveden ja Kangasalan suunnasta. Myös moni kuljettaja nimeää Päijälän erikoiskokeen omaksi suosikikseen. Yksi samasta tittelistä kisaava erikoiskoe – Ouninpohja – jää tänä vuonna ajamatta.

– Ehkä Päijälä voi siis tänä vuonna olla maailman paras erikoiskoe. Sen verran pitää itseään kehua, Liehu toteaa.

Järjestelyt Päijälässä alkavat samantien sopimusten tekemisellä sekä talkoolaisten ja vastuuhenkilöiden rekrytoinnilla. Jos joku haluaa rallitalkoolaisen toimenkuvaan tutustua, on nyt hyvä hetki ottaa yhteyttä Päijälän kylän yhdistyksiin.