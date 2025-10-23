Pitäjän tapahtumia kiusaavat yhteiset ongelmat: kuinka saada tietoa levitettyä ja mökkiläiset kesäöinä takaisin mökeilleen

Miten jokakesäisen Kiepsaus-torin pöhinä saataisiin siirrettyä muihin kunnassa järjestettäviin kesätapahtumiin?

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

Miten ja kuinka usein kesäiset iltatorit tulisi järjestää? Voisiko Kuhmoinen Kuhtuu -käsitettä hyödyntää laajemmin useamman tapahtuman sateenvarjona? Mitä kaikkea kunnassa kesäkaudella tapahtuu, miten vältyttäisiin tapahtuminen päällekkäisyyksiltä, ja miten niihin saataisiin väkeä?

Muun muassa edellä mainittuja asioita pohdittiin keskiviikkona 22. lokakuuta kuntalan valtuustosalissa, kun parikymmentä eri yhdistysten ja järjestöjen edustajaa kokoontui kunnan elinvoima-asiantuntijan Sarianna Hanskin kutsumana yhteistyötapaamiseen.

– Ajatus tilaisuudesta virisi menneenä kesänä, kun paljon käytiin keskustelua siitä, että Kuhtuu-toria ei järjestetty. Keskustelu perustui osin virheellisin tietoihin, joita sitten oiottiin, Hanski pohjusti tapaamista.

Kuhmoisten elinvoima-asiantuntija Sarianna Hanski uskoo, että tonttikauppakin vilkastuisi, jos kunta ensin saisi houkuteltua kävijöitä tapahtumilla ja maineellaan. Yhtenä esimerkkinä hyvin järjestetystä tapahtumasta mainittiin Kumun aikuisyleisurheilukilpailut, joiden hyvää juontajaa kiiteltiin keskiviikon tapaamisessakin. Kilpailut juontaa Jari Ahvenjärvi.

Ari Kajander ilmoittautui syylliseksi siihen, että Kuhtuu-toria ei viime kesänä järjestetty. Kajander toisti jo kesällä avoimesti kertomansa syyt torin puuttumiseen: Kulttuuriyhdistyksen halituksessa ei ollut innostusta torin pystyttämiseen. Lisäksi sen järjestäminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.

– Kulttuuriyhdistys kyllä tarjoaa mahdollisuuden järjestää Kuhtuu-torin, jos löytyy halukkaita, Kajander totesi.

– Kuhmoinen Kuhtuu on hyvä brändi, sillä on hyvä kaiku. Miksi se ei voisi olla isompi sateenvarjo monelle tapahtumalle niin. Se olisi selkeää, ja ihmiset arvostavat selkeyttä, Janus Hanski pohti.

Keskiviikkoisessa tapamisessa ei tunnuttu niinkään kaipaavan yhtenä lauantaina järjestettyjä markkinoita. Enemmän pohdittiin, kuinka usein kesäiset iltatorit tulisi järjestää (viikoittain heinäkuussa vai joka toinen viikko koko kesäkauden ajan), ja miten sinne saataisiin sekä tunnelmaa että kävijöitä?

– Ohjelmaa pitäisi olla. Torimyyjät eivät pidä siitä, että väki kokoontuu katsomaan yhtä pääesiintyjää. Pitää olla taustaohjelmaa, että väki pysyy torilla. Lisäksi pitää olla jotain, mihin tori selkeästi päättyy, kuten Kiepsauksessa kulkue, Kiepsaus-toria vuosia järjestänyt Juha Simola totesi.

Arja Leppänen piti perinteistä kirpparihenkeä huokuvaa pop up -kirpputoria auki joka viikko viime kesänä. Kesän kirpputoripöhinä sai kiitosta, ja Liisa Brander-Keskisen mukaan juuri kirpputorit voisivat olla kuhmoislaisille omaleimaista. – Sitä paitsi kierräysideologia on tätä päivää, hän totesi.

Eero Ikonen pohti, voisiko kirjaston bänditilassa harjoittelevat paikalliset bändit tulla iltatoreille harjoittelemaan esiintymistä.

Iltatoreja on menneinä kesinä pyöritetty ilman minkäänlaista vetäjää. Kunta on varannut tilan, ja esiintymään ja myymään on saanut tulla kuka tahansa. Ensi kesän iltatoreille toivottiin jonkinlaista tapahtumakoordinaattoria takaamaan, että joka torilta löytyy sekä ohjelmaa että juontaja.

Paljon käytiin keskustelua myös siitä, mistä ihmiset saavat tietoa erilaisista tapahtumista. Ikonen kehui laajalevikkistä Kuhmoinen Palvelee -lehteä, mutta totesi sen tapahtumakalenterin olevan surkea.

– Tämä pitäisi tehdä isosti, aukeaman kokoisesti, ja kerätä kaikki kunnan tapahtumat yhteen, Ikonen sanoi.

Kuhmoisten harrastajateatteria yli kolme vuosikymmentä pyörittänyt Jaakko Hännikäinen harmitteli, että vakiväestö lähtee nihkeästi järjestettyihin tapahtumiin. – Teatterissa on parhaina kesinä käynyt 3000 katsojaa. Suurin osa tulee muualta kuin Kuhmoisista. Kuntakin on tarjonnut työntekijöilleen vapaaliput kesäteatteriin, mutta käyttöä on ollut aika vähän, Hännikäinen harmitteli.

Katja Liivenkorkee muistutti, että Palvelee-lehteen – samoin kuin kunnan nettisivuilta löytyvään tapahtumakalenteriin – pitää järjestäjien itse ilmoittaa tapahtumistaan. Lisäksi todettiin, että Palvelee-lehteä kasataan niin alkuvuodesta, että kaikkien kesän tapahtumien päivämäärät eivät ole varmistuneet. Yksi haaste on myös kunnan tapahtumakalenterin huono käytettävyys, esimerkiksi mobiililaitteissa se ei toimi lainkaan.

Tiedon hankalan saavutettavuuden tai sen suoranaisen puuttumisen arveltiin olevan yksi syy sille, miksi tapahtumissa ei käy väkeä, tai matkailijoita ei Kuhmoisissa näy. K50-messuilla Kuhmoista esitellyt Leila Helaakoski harmitteli sitä, että kun Nyssellä tulee Kuhmoisten Nesteelle, ei missään ole minkäänlaista tietoa siitä, mitä paikkakunnalla voi tehdä.

– Ei siitä osaa ummikko lähteä oikein mihinkään suuntaan, Helaakoski totesi.

Häntä komppasi Marja Taberman, joka kaipaisi Nesteelle ”käteen lyötäviä oppaita”.

Kylillä on kesäisin oma vilkas tapahtumakattauksensa. Keskiviikon tapaamisessa pohdittiin, saisiko kesän menot Kuhmoinen Kuhtuu -sateenvarjon alle ja auttaisiko yhtenäinen ilme, ja brändi tapahtumista tiedottaessa.

Iso ongelma, johon esimerkiksi We are one -festareista puhuttaessa usein törmää, on se, että sivukylien mökkiläiset eivät pääse kylällä järjestettävistä tapahtumista yöllä kotiin. Sari Vallenius kehottikin järjestäjiä yhteistyöhön, jotta tapahtumailloille saataisiin sopimus jonkun taksi- tai bussiyhtiön kanssa.

Lopuksi toivottiin, että paikalliset ihmiset osallistuisivat mahdollisimman paljon Kuhmoisissa järjestettäviin tapahtumiin.

– Paljon toivotaan, että jotain järjestetään, mutta kiinnostus loppuu siihen. Porukkaa ei saada liikkeelle, vaikka olisi ilmainen sisäänpääsy ja järjestetään tapahtumia talkoilla ja tappiolla, Sasu Kauppinen harmitteli.

Henni Järvinen huomautti, että ennen pitkää tapahtumat loppuvat ja katoavat, jos osallistujia ei riitä.