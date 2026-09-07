Tulokset: Riistanhoitoyhdistyksen hirvimestaruuskilpailut

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
KUHMOISTEN RIISTANHOITOYHDISTYKSEN hirvimestaruuskilpailut käytiin lauantaina 5. syyskuuta. Kilpailuissa ammuttiin neljä laukausta paikallaan olevaan tauluun ja kuusi liikkuvaan tauluun. Ampujia oli yhteensä 57.
1) Teppo Anttila 96, 2) Markus Korppila 88, 3) Pietari Seppälä 84, 4) Martti Korppila 83, 5) Antti Liehu 82, 6) Niko Vaskisalo 82, 7) Mauri Luukkonen 82, 8) Keijo Rantala 81, 9) Henri Rantala 79, 10) Ossi Simola 79, 11) Jussi Laakso 78, 12) Pentti Hauskanen 77, 13) Severi Seppälä 77, 14) Antero Luukkonen 76, 15) Olli Europaeus 76, 16) Arttu Kaunistoinen 76, 17) Joni Hölttä 76, 18) Janne Rantala 74, 19) Pekka Seppälä 73, 20) Juhani Savijärvi 71, 21) Juha Asikainen 70, 22) Pekka Ylänen 70, 23) Teemu Hauskanen 68, 24) Juhani Lahtinen 68, 25) Henna Siponen 68, 26) Risto Hanki 67, 27) Jussi Nikula 66, 28) Kalle Ahola 66, 29) Jussi Pärssinen 65, 30) Juho Joutsimatka 64, 31) Heikki Korkeila 64, 32) Sami Enqvist 64, 33) Markku Heimonen 62, 34) Jyrki Lättilä 62, 35) Simeon Europaeus 62, 36) Tommi Nilsson 62, 37) Timo Sormunen 61, 38) Ilkka Ylänen 61, 39) Eemil Tapanila 61, 40) Raine Sumioinen 60, 41) Juha Simola 59, 42) Jarkko Sumioinen 59, 43) Vesa Hukki 57, 44) Eetu Hanki 56, 45) Pasi Kaunistoinen 55, 46) Kaj Sojakka 54, 47) Samuli Hakasaari 49, 48) Rauno Luukkonen 47, 49) Marika Roos 46, 50) Tomi Korpinen 45, 51) Eero Ikonen 42, 52) Timo Seppälä 41, 53) Keijo Ruusunen 39, 54) Jukka Ylänen 37, 55) Päivi Malin 32, 56) Pertti Helminen 26, 57) Ahti Paakki 21
Joukkuekilpailun tulokset: 1) Hirviveikot 2 (Pekka Seppälä 73, Antero Luukkonen 76, Ilkka Ylänen 61, Pietari Seppälä 84) 233; 2) Ruolahden Metsästysseura (Eemil Tapanila 61, Martti Korppila 83, Markus Korppila 88) 232; 3) Lummeneen Erä (Janne Rantala 74, Raine Sumioinen 60, Teppo Anttila 96) 230; 4) Hirviveikot 3 (Mauri Luukkonen 82, Olli Europaeus 76, Juhani Lahtinen, 68, Simeon Europaeus 62) 226; 5) Kylämän Riistamiehet (Niko Vaskisalo 82, Heikki Korkeila 64, Jussi Nikula 66, Joni Hölttä 76) 224; 6) Harmoisten Hirvimiehet 2 (Pasi Kaunistoinen 55, Arttu Kaunistoinen 76, Ossi Simola 79, Jyrki Lättilä 62) 217; 7) Torvelan Eräpojat (Teemu Hauskanen 68, Juha Asikainen 70, Pentti Hauskanen 77, Vesa Hukki 57) 215; 8) Harmoisten Hirvimiehet 1 (Jussi Laakso 78, Henna Siponen 68, Sami Enqvist 64, Juha Simola 59) 210; 9) Velisjärven Metsästäjät (Antti Liehu 82, Risto Hanki 67, Eetu Hanki 56, Tomi Korpinen 45) 205; 10) Hirviveikot 1 (Severi Seppälä 77, Kalle Ahola 66, Tommi Nilsson 62, Jukka Ylänen 37) 205; 11) Lummeneen Erä 2 (Keijo Rantala 81, Juho Joutsimatka 64, Jarkko Sumioinen 59) 204; 12) Päijälän Seudun Metsästysseura (Jussi Pärssinen 65, Markku Heimonen 62, Kaj Sojakka 54, Marika Roos 46) 181; 13) Hirviveikot 4 (Pekka Ylänen 70, Samuli Hakasaari 49, Timo Seppälä 41) 160; 14) Harmoisten Hirvimiehet 3 (Timo Sormunen 61, Eero Ikonen 42, Päivi Malin 32, Pertti Helminen 26) 135; 15) Hirviveikot 5 (Rauno Luukkonen 47, Keijo Ruusunen 39, Ahti Paakki 21) 107