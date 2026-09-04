Päätös moduulikoulun hankinnasta uudelleen valmisteltavaksi

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Sivistyslautakunta hyväksyi elokuun lopussa pitämässään kokouksessa sivistystoimenjohtajan hankintapäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja palautti asiaan sivistystoimeen uudelleen valmisteltavaksi. Oikaisuvaatimus liittyi yhtenäiskoulun pihalle hankittuun moduulikouluun. Kuhmoisten Sanomat kertoi moduulikoulusta 5. elokuuta ilmestyneessä lehdessä.

Avoin Kuhmoinen -ryhmän valtuutettu Osmo Puukilan sekä varavaltuutettu Sanna Liivenkorkeen jättämässä oikaisuvaatimuksessa todettiin, että ”sivistystoimenjohtaja ei voi päättää osien hankinnasta ennen kuin koko kokonaisuuden hankinnasta on hankintapäätös. Jos tilojen vuokraus maksaa 39 995 euroa, olisi kokonaisuuteen huomioitava myös joko optio lunastuksesta tai vuokra-ajan päätyttyä kohteen purkaminen ja poisvienti (12 843 euroa) sekä kaikki muut hankkeeseen liittyvät kulut”.

Moduulikoulussa on jo koulutyö täydessä käynnissä, mutta kunnanjohtaja Sami Ylipihlajan mukaan hankintapäätös käsitellään uudelleen sivistyslautakunnassa.

– Kustannusten muodostumisen laskentatavan virheellinen tulkinta, toisin sanoen se, mitä kaikkea lasketaan mukaan hankinnan arvoon, aiheutti tämän tilanteen. Se, että näissä on yleensä aina mukana lunastusoptio, mutkisti asiaa edelleen. Myös se fakta, että kyseessä on käyttötalouden meno investoinnin sijaan, ei ollut prosessissa kirkkaana mielessä, Ylipihlaja kommentoi ja lupaili, että vastaavista hankinnoista keskustellaan jatkossa organisaation sisällä varmasti enemmän ennen kuin toimitaan.

Sivistyslautakunta hyväksyi myös sivistystoimen määrärahamuutokset. Menomäärärahoja lisäävät erityisesti henkilöstökulut, kuten tilapäisten palkat. Tulomäärärahojen muutokset ovat 55 000 euroa. Harrastamisen Suomen mallin avustusta on luvassa 45 000 euroa ja Suomi liikkeelle -valtionavustusta 15 000 euroa. Lukutaitohankkeen osuus 5 000 euroa on puolestaan käytetty jo viime syksynä.

Kokouksessa käytiin läpi myös sivistyslautakunnan esitystä toimialan säästökohteista. Summat ovat kuitenkin sivistystoimenjohtajan Pertti Terhon mukaan vielä hieman työn alla. Nähdyssä säästösuunnitelmassa säästöjen vuositaso on 299 350 euroa.