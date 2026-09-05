Kolumni: Mikä ihana kesä

Minna Canthin sanoin: ”Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta elämää”. Tämä kesä on ollut minulle täynnä tapahtumia, matkoja ja ihania perhetapaamisia sekä jokaviikkoisia, tehokkaita ”Ruolahden kesäkarkeloita” liikunnan parissa kahvakuulalla, steppilaudalla ja barretunneilla.

Aloitin kesän Gymnaestrada 2026 -tapahtumalla Joensuussa. Olimme harjoitelleet koko kevään Sulamispiste-nimistä kenttäohjelmaa varten, ja Joensuussa meitä oli noin 1 200 naista samassa esityksessä. Sää suosi tapahtumaa, ja meillä oli Kuhmoisista hyvä porukka huoltojoukkoineen matkassa. Ensi kesänä, toivottavasti, suuntaamme GE Lissaboniin samalla ohjelmalla.

Olen saanut olla todistamassa ihania perhejuhlia, kun läheiset ovat viettäneet häitään ja viimeisin lapsenlapseni pääsi ripille. Kesäteattereissa olen käynyt Suomenlinnassa, Pyynikillä, Kangasalla ja Kuhmoisissa. Kaikissa niissä olivat kesään sopivat näytökset. Myös Riihigallerian näyttely tuli katsastettua, ja kahvilla saimme nauttia tyttäreni kanssa itseleivottua ruisleipää runsailla täytteillä.

Ruolahdella vietettiin Nuorisoseuran talolla Kyläpäivää sekä päivällä että illalla, ja Tehinhiekka sai arvoisensa ”avajaiset” kunnostuksen jälkeen. Sää suosi tätäkin tapahtumaa, ja paikalle oli saapunut yli sata kuhmoislaista tai kesäkuhmoislaista nauttimaan upeasta kesätapahtumasta. Musiikkielämyksistä tänä kesänä huolehti Saimaa Laukon Kartanossa ja Eput Ratinan Stadionilla. Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä sain osallistua Ruotsin Ilmavoimien satavuotisjuhlanäytökseen Linköpingissä ja samalla pyörähtää Tukholmassa vähän shoppailemassa. Seinäjoella meille esiteltiin entisen Lapuan Patruunatehtaan nykytilannetta maanpuolustuskurssilaisten kanssa. Heidän viestinsä oli, että Suomen puolustusvoimat on hyvissä käsissä, ja heidän bisneksensä kukoistaa vallitsevan maailmantilanteen vuoksi.

Kaikesta tästä runsaasta ohjelmatarjonnasta huolimatta olen ehtinyt lukemaan muutaman kirjan omassa puutarhassani ja nauttimaan kahvikupillisen jos toisenkin kauniissa auringonpaisteessa. Uimassa olen pyrähtänyt sekä Uimalassa että Tehinhiekalla. Kuhmoisten kesäkahvilatarjonta on myös upea ja persoonallinen.

Jos jotakuta nyt hengästyttää tämä tapahtumarikas kesäni, voin sanoa, että ymmärrän myös heitä, jotka tulevat viettämään kesälomaansa omalle mökilleen ja pysyvät siellä koko loman, käyden vain pakollisilla ruokaostoksilla. Jokainen tavallaan; kunhan nauttii. Pointtina on, että kesätapahtumia on tarjolla paljon, ja niistä voi poimia itselleen sopivimmat. Suosittelen lämpimästi.

Tämän kolumnin ilmestyessä olen ruskaretkellä Lemmenjoella ja olen tutkinut Aplodista syksyn kulttuuritarjontaa.

Pirjo Silvan