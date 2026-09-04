1 300 äänioikeutettua seurakuntavaaleissa

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

Kuhmoisten äänestysalueella on 1 297 äänioikeutettua henkilöä syksyllä käytävissä seurakuntavaleissa. Kaikkiaan Hollolan seurakunnan alueella on 17 414 äänioikeutettua. Heistä 643 on 16-17-vuotiaita. Seurakuntavaaleissa saavat äänestää myös 16-vuotiaat, kunhan he ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Naisia äänioikeutetuista on 9 289 ja miehiä 8 125. Äänioikeutettujen määrä on pienentynyt edellisistä vaaleista, jolloin äänioikeutettuja oli 18 875. Äänestysprosentti jäi vuonna 2022 15,7 prosenttiin.

Tänä syksynä käytävissä Hollolan seurakunnan vaaleissa valitaan 33 jäsentä kirkkovaltuustoon vuosiksi 2027-2030. Hollolan seurakunnan toimialue muodostuu Hollolan, Kuhmoisten, Kärkölän ja Padasjoen kunnista. Varsinaisena vaalipäivänä äänestäjä äänestää oman äänestysalueensa äänestyspaikassa, mutta ennakkoon voi äänestää missä tahansa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ennakkoäänestyspaikassa. Äänioikeutetulle lähetettävä henkilökohtainen ilmoituskortti kertoo, missä hän voi käyttää äänioikeuttaan varsinaisena vaalipäivänä.

Ääniluettelon tarkastajat ovat tarkastaneet vaaliluettelot ja hyväksyneet ne allekirjoituksillaan, mutta niihin on odotettavissa muutoksia lokakuun lopulla. Ennakkoäänestys alkaa marraskuun 3. päivä, varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 15. marraskuuta.