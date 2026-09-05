Jaakko Viitalähde valittiin Pirkanmaan Vuoden yksinyrittäjäksi

KUHMOISLAINEN MASTEROIJA Jaakko Viitalähde (Virtalähde Mastering Oy) on valittu Pirkanmaan Vuoden yksinyrittäjäksi. Valinnan tekee vuosittain Pirkanmaan Yrittäjät.

– Hyvältähän tällainen valinta tuntuu tietenkin, ja olen varsin otettu. Otan valinnan laajempana tunnustuksena musiikkia ja musiikkialaa kohtaan, sillä musiikkialalla työskentelee paljon yrittäjiä, Viitalähde toteaa.

Viitalähde kuuli ehdokkuudestaan kesäkuun alussa ollessaan ulkomaanmatkalla perheensä kanssa. Hotelliaamiaisen keskeytti vieraasta numerosta saatu soitto.

– En vastannut puheluun, mutta laitoin perään tekstiviestin, sillä luulin, että kyse on työjutusta. Keskustelimme asian sitten tekstiviestitse. Olo oli kyllä vähän puulla päähän lyöty, Viitalähde muistelee.

Viitalähde valittiin Kuhmoisten vuoden yrittäjäksi koko lailla vuosi sitten. Hänen työstään masteroijana voi lukea Kuhmoisten Sanomissa syyskuun 21. päivä julkaistusta artikkelista.

”Masteroija tekee musiikista paremman kuuloista – poistaa soundilliset ongelmat, nostaa yleistasoa, tekee biisien loppuhäivytykset, määrittelee tauot biisien väliin ja varmistaa, että biisit soivat oikealla tasolla toisiinsa nähden. Viitalähde ei masteroi pelkästään digimuodossa olevaa musiikkia. Hän kaivertaa myös äänilevyjen masterointeja. Se on kovan luokan käsityötä,” kuvailtiin Viitalähteen työtä paikallislehdessä vuosi sitten.

Pirkanmaan Yrittäjät perustelevat valintaansa toteamalla, että ”Viitalähde on rakentanut pitkä uran erikoisalalla, jossa yhdistyvät tarkka kuuntelu, tekninen osaaminen ja kansainvälinen asiakaskunta. Viitalähteen vahvuuksia ovat poikkeuksellisen tarkka kuuntelu, itse rakennettu tekninen osaaminen ja asiakaslähtöinen työote, joiden varaan hän on rakentanut kansainvälisesti arvostetun erikoisosaamisen”

Jaakko Viitalähde työskentelee kotinsa pihapiirin rakentamassaan studiossa. Kuva: Kuhmoisten Sanomien arkisto

KAKSI VUODEN sisään jaettua tunnustusta eivät ole muuttaneet Viitalähteen käytännön työtä.

– Ala on mainepohjainen. Ainoastaan sillä on merkitystä, mitä olet tehnyt, kenen kanssa, ja kuinka hyvää jälkeä olet tehnyt.

Sen sijaan Viitalähde näkee valinnat osana jatkumoa, jossa masteroijien työtä vähitellen nostetaan esille. Masteroija on melko näkymätön osa musiikkikoneistossa, eikä työn arvostus ole haitaksi.

– Samaan aikaan haluan kuitenkin korostaa sitä, että muusikot ja artistit tekevät musiikin. Minä hieman parantelen sitä, kuten muutkin kollegat. Muusikot ovat työteliäitä ja kunnianhimoisia ihmisiä, ja yhtä lailla esiintyvän artistinkin voisi valita vuoden yrittäjäksi. En näkisi siinä mitään pahaa, Viitalähde toteaa.

Lisäksi hän muistuttaa, että Suomen musiikkibisneksen arvo Suomessa oli vuonna 2025 1,4 miljardia euroa. Siitä yksityisen ja julkisen tuen osuus oli 33 miljoonaa.

– Kuinka paljon isommaksi suomalainen musiikkibisnes voisikaan nousta sitä pikkuisen enemmän tukemalla? Musiikki määrittää ihmisten tekemisiä, on läsnä kaikkialla ja ihmiset kokoontuvat yhteen musiikin vuoksi. Lisäksi se tukee muuta yritystoimintaa ympärillään, esimerkiksi ravintoloita ja hotelleja, Viitalähde muistuttaa.