Lukijapostia: Vatulointi ei tarkoita linjakasta ja oikeudenmukaista päätöksentekoa

VALTUUTETTU JA maankäyttöjaoston jäsen Brander-Keskinen tuo kirjoituksessaan esille ajatuksiaan Kuhmoisten kunnan maakaupan valmistelusta ja toteutuksesta liittyen yhtiömme tekemään maanostotarjoukseen. Koen nyt tarvetta avata asioita myös omasta näkökulmastani.

Tarjouksemme kohde on kaavoitettu puisto- ja torialueeksi, mikä ohjaa alueen maankäyttöä. Tarpeen vaatiessa alueelle voidaan hakea kaavamuutosta. Mikäli alueella harjoitettaisiin toimintaa, joka vaatii erillistä lupakäsittelyä, tämä hoidettaisiin asianmukaisesti. Brander-Keskinen on kirjoituksensa kommentissa huolestunut, että puistoalueen läheisyydessä harjoitettaisiin toimestamme teollista puunkäsittelytoimintaa, joka aiheuttaisi ympäristö- ja meluhaittoja. Varsin ristiriitaiselta tämä huoli tuntuu etenkin siksi, että kunta varaa tarjoamastamme maa-alasta, Lokkitien varresta, noin 12 metriä leveän kaistaleen katualueen levennykseen Meltex Oy:lle suuntautuvan liikenteen mahdollisesti tarvitseman tilan vuoksi.

Ostotarjous ko. maa-alasta jätettiin maaliskuun alussa 2026. Viranhaltijoiden/päättäjien taholta meihin oltiin ensimmäisen kerran yhteydessä kesäkuussa. Brander-Keskinen peräänkuuluttaa jutussaan ja kommentissaan varovaisuusperiaatetta, asioiden riittävän laajamittaista selvittelyä sekä sitä, että kuntapäättäjillä pitää olla riittävän kattavat tiedot päätöksenteon tueksi. Kirjoittaja on itse maankäyttöjaoston jäsen, joten eikö juuri hänen olisi kuulunut hankkia lisätietoa, jos sitä päätöksenteon tueksi tarvitaan? Minulla ei ole tällaisesta lisätiedon tarpeesta ollut tietoa. Kunnanjohtaja Ylipihlajan kanssa keskustelin aiheesta lyhyesti kesäkuussa. Yhtiöltämme on myös pyydetty kahteen otteeseen tarjousajan jatkamista, jotta kuntapäättäjät voivat jatkaa ostotarjouksen käsittelyä.

Kunnanhallitus on 19.1.2026 päättänyt myydä Terveystalon kiinteistön Orivedentie 5:ssä. Kiinteistö sijaitsee alueella, joka on asemakaavassa määritelty sosiaalitoimea ja terveydenhuoltoa palvelevaksi korttelialueeksi. Ilmeisesti maankäyttöjaosto ja hallitus ovat selvittäneet ostajan käyttötarkoitukset tarkkaan ja vakuuttuneet, että ostaja tulee käyttämään kiinteistöä kaavan määrittämällä tavalla.

Brander-Keskinen antaa oman kirjoituksensa kommentissa virheellisesti ymmärtää, että olisimme jättäneet nyt käsittelyssä olevasta määräalasta tarjouksen vuonna 2023 polttopuun tuotantoon ja kuivaukseen. Tämä ei pidä paikkaansa. Kyseessä on eri maa-ala (syrjäinen sijainti Orivedentien varressa) ja tarjouksen jättäjinä allekirjoittanut ja Juha-Pekka Rantala. Tähän tarjoukseen tuli kielteinen päätös noin 1,5-vuoden jälkeen tarjouksen jättämisestä. On varsin raskauttavaa, että maankäyttöjaoston jäsen ja valtuutettu jakaa virheellistä tietoa, joka on omiaan ohjaamaan jopa päättäjien mielipiteitä.

Brander-Keskinen on ymmärtänyt oikein, että koen tulleeni epätasa-arvoisesti kohdelluksi kunnan päätöksenteossa. Yksityishenkilönä jätin naapureideni kanssa vuoden 2024 alkupuolella ostotarjouksen kiinteistöni edustalla (Peippokuja, Kokonniemi) sijaitsevasta, Päijänteeseen rajoittuvasta, puistoalueeksi kaavoitetusta maakaistaleesta. Olimme naapureiden kanssa ilmaisseet aiemmin kunnanhallitukselle halumme ostaa ranta-alueet sen jälkeen, kun kunta oli vuonna 2023 myynyt lisämaata kirkonkylän taajamasta asuintontille ja Hahmajärven rannasta loma-asuntotontille. Saimme tiedon, että kunnanhallitus oli keskustellut asiasta, ja meitä kehotettiin tekemään virallinen ostotarjous. Asian tultua julki kunnanhallituksen esityslistalla, alkoi keskustelu sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi Yle teki asiasta jutun, jossa mm. valtuutettu Osmo Puukila vihjaili mahdollisesta korruptiosta. Myös nykyinen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kimmo Malin piti yleisöosastokirjoituksessaan 10.4.2024 puistoalueen myyntiä hyvin ongelmallisena sekä ostajalle että myyjälle. Malin piti myös kaavaa ranta-alueiden osalta modernina, eikä vanhentuneena.

Erinäisten vaiheiden jälkeen maakauppojen eteneminen pysähtyi, ja lopullinen päätös asiasta on edelleen tekemättä. Kunta oli tätä ennen tehnyt kaksi maakauppaa Kokonniemen alueelta, joissa oli puistoksi kaavoitettua aluetta. Toinen maakauppa on tehty vuonna 2015 Kimmo ja Päivi Malinin ja toinen 2020 Meltex Oy:n kanssa. Näissä tapauksissa puistoalue ei ole noussut ongelmaksi tai estänyt kaupan tekoa.

Viimeisimmässä kunnanvaltuuston kokouksessa 24.8.2026 kunta päätti ostaa ranta-alueita Kokonniemestä ja Karklahden pohjukasta. Nämä vesijättö- ja täyttömaat rajoittuvat puisto- ja venevalkama-alueisiin. Kokouksessa selvisi, että kunta suunnittelee kaavoitettavaksi alueille rantatontteja. Brander-Keskinen kannatti puheessaan hanketta ja piti sitä erinomaisena.

Tulevan kaavoituksen yhteydessä on mielenkiintoista nähdä, ovatko päättäjien mielipiteet rantojen puistoalueista pysyneet samoina, mitä vuonna 2024 minun ja naapureiden rantakaistaleen ostotarjoukseen liittyen ilmaisivat. Eli säilyvätkö nyt ostetut rannat edelleen kaikille avoimina puistoalueina?

Tässä pieni pintaraapaisu ajatuksistani koskien muutamia kunnassa tehtyjä maakauppoja. Tulee tunne, että minun kohdallani vanha asemakaava on muuttumaton, mutta kaikkien muiden maakauppojen kohdalla kaavaa voidaan muuttaa, tai sitä voidaan tulkita tilanteeseen sopivalla tavalla. Hyväksyn, jos kunta järjestelmällisesti hylkää ostotarjoukset, joissa olen mukana, mutta päätöksenteon pitää olla linjassa, läpinäkyvää ja tasapuolista. Lisäksi painavasti totean, että väärän tiedon levittäminen ja vihjailu ei ole etenkään kuntapäättäjien taholta hyväksyttävää.

Juha Kankkunen