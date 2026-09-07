Vuokko Liimatta ei osaa vieläkään kutsua itseään yrittäjäksi, vaikka harrastuksesta on jo vuosia sitten tullut ammatti

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

VUOKKO LIIMATTA ryhtyi täysipäiväiseksi yrittäjäksi seitsemän vuotta sitten. Siitä huolimatta hänen on ollut vaikea kutsua itseään yrittäjäksi. Suomen Yrittäjiinkin hän liittyi vastikään.

– Olen tehnyt 20 vuotta koiravaljakkohommia pohjoisessa yrittäjänä. Aina kun lähdin sinne virkavapaille, todettiin, että Vuokko lähtee taas harrastamaan.

Seitsemän vuotta sitten Liimatan työnantaja Gradia ilmoitti, että virkavapaiden ottaminen keskitalvella koiravaljakkotöitä varten ei enää onnistu. Liimatta ei miettinyt hetkeäkään, vaan irtisanoutui saman tien.

– Ei se hetken päähänpisto ollut. Olin miettinyt pitkään, olisiko minusta yrittäjäksi. Otin riskin ja hyppäsin suoraan koronaan. Ensimmäinen kausi oli nollakausi. Säästöt kuluivat, mutta yhdestäkään koirasta ei tarvinnut luopua.

Liimatalla on tällä hetkellä 26 koiraa. Niitä on päässyt parin kesän ajan tapaamaan Lapinvuokon Kennelissä vierailemalla. Sitä ennen Liimatta pyöritti neljä kesää Pihlajakosken makasiinikahvilaa.

– En ole mainostanut kennelvierailuita vielä kovinkaan paljon. Halusin ensin saada pihan sellaiseen kuntoon, että voin päästää tänne vieraita.

Kesän kennelvierailijat tulivat pääasiassa Keski-Euroopasta, kotimaisia vierailijoita oli vain kourallinen. Vuokko Liimatta uskoo, että eurooppalaisten matkailijoiden määrä tulee kasvamaan.

TÄNÄ KESÄNÄ vierailijoita on käynyt enemmän kuin vuosi sitten. Yhtä perhettä lukuun ottamatta vieraat ovat tulleet ulkomailta. Liimatta epäilee heidän löytäneen paikalle arvajalaisen koiravaljakkoyrittäjien Mäkiahojen ohjeistamana. McAhon safarit ajeluttavat talvisin muun muassa Himokselle saapuvia turisteja.

– Eurooppalaisia asuntoautoilijoita liikkuu täällä yhä enemmän. Täällä on ihana ilmanala, kun taas Keski-Euroopassa voi olla kesällä 40 astetta lämmintä

Viime talvena uutisoitiin, kuinka keskieurooppalaiset matkailijat vyöryvät Himokselle myös talvella. Liimatta uskoo ilmiön yleistyvän, sillä häntäkin pyydettiin viimeksi viikko sitten jäämään töihin Keski-Suomeen. Yrittäjän elinkeino on kuitenkin Lapissa.

– Kun tämä ei ole pelkkä harrastus, se tuppaa ihmisiltä välillä unohtumaan. Sellaista asiakasmassaa, joka toisi leivän pöytään, ei löydy täältä mistään.

Yhdestäkään vierailusta ei ole selvitty alle kahden ja puolen tunnin. Kaikki kävijät ovat olleet superihania.

LIIMATTA OTTAA kesäiset kennelvierailijat vastaan vasta valmistuneessa piharakennuksessa koiratarhojen keskellä. Kaikkia koiria pääsee rapsuttamaan aidan raosta, ja lopulta koirista jotkut pääsevät tervehtimään vierailijoita oman tarhansa ulkopuolelle.

Samalla Liimatta kertoo koirista, niiden nimistä, ja vastaa yleisemmin kuulemaansa kysymykseen: Mitä valjakkokoirat tekevät kesällä?

Ainakin ne pääsevät juoksemaan vapaana niitä varten aidatussa metsässä. Kerran viikossa niillä on jäätelöpäivä, mikä tarkoittaa jäisien rustoluiden pureskelua. Treenaaminen talvea varten alkaa sitten, kun päivälämpötilat laskevat alle kymmenen asteen.

– Yhdestäkään vierailusta ei ole selvitty alle kahden ja puolen tunnin. Kaikki kävijät ovat olleet superihania.

Liimatta on muutakin kuin koira-alan yrittäjä. Hän tarjoaa opastettuja sienikursseja ja linturetkiä.

– Olen myös kasvihullu.

Vuokko Liimatta toivoo, että kuhmoislaiset matkailumahdollisuudet saataisiin valjastettua käyttöön. – Pitää olla tuotteet, tekijät ja yhteistyö, hän toteaa.

KUHMOISLAISILLE LIIMATTA ei ole tuttu, vaikka on asunut paikkakunnalla 30 vuotta. Hänen yritystoimintansa pyörii mitä suurimmilta osin napapiirin pohjoispuolella. Gradialla työskennellessä kauppa-asiat tuli hoidettua Jämsässä.

– Kävin alkuun paikallisissa yritystapaamisissa, joissa pohdittiin, miten Kuhmoisten matkailua voisi edistää. Keskustelu tuntui jauhavan paikallaan. Meillä on puitteet vaikka mihin, mutta lisäksi pitää olla tuotteet, tekijät ja yhteistyö, Liimatta huomauttaa.

Lapinvuokon Kennel on esillä Lakeland Villages -matkailuverkostossa. Tuote on herättänyt innostusta, mutta Liimatta tietää sen olevan vaikeasti saavutettavissa. Oma auto on oltava.

– Olisi kiva, jos meillä olisi kesäactionia jatkossa enemmänkin. Miten sitä saadaan, on minulle itsellenikin vähän mysteeri. Miten tavoittaisi keskieurooppalaiset reissaajat?