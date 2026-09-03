Koulukampuksen hankesuunnittelu käynnistymässä – pöydällä kolme ratkaisuvaihtoehtoa

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KUNNANHALLITUS antoi maanantaisessa kokouksessa yhtenäiskoulun C-rakennuksen ohjausryhmälle luvan käynnistä hankesuunnittelu ja laajentaa hankeselvitys koskemaan koko koulukampusta. Kunnan tämän vuoden talousarvioon on hankesuunnittelua varten varattu 50 000 euron investointimääräraha.

Vuonna 2025 perustettu C-rakennuksen suunnittelun tueksi perustettu ohjausryhmä päätyi tilaamaan ulkopuolisen selvityksen koulukampuksen rakennuksiin liittyen. Raportin tekijäksi valikoitui Brado Oy. Prosessin aikana tietoon tuli myös B-rakennuksen peruskorjauksen tarve. Kesällä 2026 tehdyissä täydentävissä tutkimuksissa todettiin, että rakennuksen alapohja on rakennefysikaalisesti puutteellisesti toimiva ohuen lämmöneristekerroksen vuoksi. Rakennuksesta kerätystä yhdeksästä näytteestä kahdeksassa oli eriasteisia vaurioviitteitä.

Brado Oy:n tarveselvitys koski yhtenäiskoulun kaikkia rakennuksia: uutta A-rakennusta, pienempien koululaisten käytössä olevaa B-rakennusta, käytöstä poistettua C-rakennusta, liikuntakäytössä olevaa D-rakennusta sekä taideaineiden väistötilana toimivaa T-rakennusta.

Ratkaisuvaihtoehtoja Brado Oy esitteli kolme. Peruskorjausvaihtoehdossa B-rakennus peruskorjataan kädentaitojen käyttöön, C-rakennus puretaan ja T-rakennus myydään. Vaihtoehdon kustannusvaikutus olisi 1 540 000 euroa.

Uudisrakennusvaihtoehdossa B-, C- ja T-rakennuksista luovutaan ja suunnitellaan A- ja D-rakennukset yhdistävä kädentaitojen talo -uudisrakennus. Kustannusvaikutus olisi 1 745 000 euroa. Kolmannessa vaihtoehdossa B-, C- ja T-rakennuksista luovutaan ja hankitaan vuokralle A- ja D-rakennukset yhdistävä tilaelementti. Tämän vaihtoehdon kustannusvaikutus olisi 1 625 000 euroa.