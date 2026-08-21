Patavesi-Torvela oli lyömätön Harjunsalmen luontopolulla

Harjunsalmen Haikupohjan kilpailupaikalla riitti vilinää ennen kilpailun alkua. Kuva: Pekka Ylänen

HARJUNSALMEN KYLÄYHDISTYS järjesti jäsenilleen ja Kuhmoisten pohjoisten kylien aktiiveille luontopolkukilpailun Haikupohjan maastossa sunnuntaina 9. elokuuta 2026. Mukana oli 36 henkilöä, joista muodostui seitsemän joukkuetta.

Joukkueita oli Harjunsalmelta, Patavesi-Torvelasta, Puukkoisilta ja Pihlajakoskelta. Lähtö- ja maalipaikka oli Vesa Peltosen sahalla, jossa oli myös palkintojen jako, kahvittelut ja makkaroiden grillaamiset kilpailun jälkeen. Sääkin suosi kilpailua eikä kilpailun aikana satanut yhtään.

Voittoisat Patavesi-Torvelan joukkueet palkintoineen. Kuva: Pekka Ylänen

Luonnossa kuljettava matka oli noin kaksi kilometriä pitkä ja matkalla oli 16 kysymystä metsäluonnosta, puulajeista, ilmansuunnista, linnuista ja luontoaiheisesta laulusta. Kysymykset olivat haastavia. Voittanut joukkue sai oikean vastauksen 13 kysymykseen. Kilpailun voitti Patavesi-Torvelan joukkue, toiseksi tuli Patavesi-Torvelan toinen joukkue ja kolmanneksi tuli Harjunsalmen joukkue.

Oli mukavaa, että paikalla oli näin paljon kyläyhdistyksen jäseniä ja osallistujia muistakin pohjoisen Kuhmoisten seuroista. Kaikki paikalla olevat toivoivat, että taas ensi vuonna Harjunsalmen kyläyhdistys järjestää luontopolkukilpailun.

Pekka Ylänen