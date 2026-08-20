Kuntastrategia on esillä valtuuston kokouksessa maanantaina

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

ENSI MAANANTAIN valtuuston kokouksessa käsitellään Kuhmoisten kunnan strategia-asiakirja vuosille 2026-2035. Strategiatyö aloitettiin kuluvan vuoden alussa valtuustoryhmille suunnatulla kyselyllä, jossa pyydettiin kommentoimaan nykyistä strategiaa ja esittämään siihen tarvittavat muutosesitykset. Työ jatkui kevään aikana valtuustoseminaareissa, joissa asiakirja valmisteltiin lausuntopyyntöä varten. Lausunnot pyydettiin Kuhmoisten Vapaa-ajan asukkaat ry:ltä, Kuhmoisten Yrittäjät ry:ltä, nuorisovaltuustolta, vanhus- ja vammaisneuvostolta sekä kunnan laajennetulta johtoryhmältä.

Lisäksi strategialuonnos esiteltiin kuntalaisille kesäkuun alussa, jolloin kuntalaisten oli mahdollista kommentoida sitä. Strategia-asiakirja viimeisteltiin annettujen lausuntojen ja kuntalaistilaisuudessa esitettyjen kommenttien pohjalta. Päivittämisprosessissa oli tukena myös FCG Oy:n asiantuntija.

Strategiassa Kuhmoisten visiona käytetään yhä slogania ”Päijänteen paratiisi”. Kunnan luvataan tarjoavan luonnonläheisen ja turvallisen asuinympäristön, luovan hyvät puitteet turvalliseen ja aktiiviseen arkeen sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, edistävän arjen ja vapaa-ajan viihtymisen mahdollisuuksia huolehtivan kuntatalouden vakaudesta.

Toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on listattu yhteisöllisyys, vastuullisuus sekä palveluhenkisyys.

Strategiaa toteutetaan eri toimialojen laatimilla toimeenpano-ohjelmilla sekä muun muassa elinvoimaohjelmalla, hyvinvointisuunnitelmalla sekä kiinteistöstrategialla. Tavoitteita toteuttavat toimenpiteet ja toiminnalliset tavoitteet viedään vuosittain talousarvioon ja niiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Strategian ajantasaisuutta arvioidaan ja tarvittaessa päivitetään valtuustokauden puolivälissä, ja kauden lopussa toteutetaan laajempi strategian toteutumisen arviointi.