Arja Lehtisestä kunnan taloussuunnittelijan sijainen

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

ARJA LEHTINEN on valittu Kuhmoisten kunnan taloussuunnittelijan sijaiseksi. Sijaista haettiin Kuntarekry-sivustolla heinä- ja elokuun ajan. Hakemuksia tuli 22 ja elokuun puolessa välissä pidettyihin haastatteluihin kutsuttiin kolme henkilöä.

Työhakemuksen ja haastattelun perusteella kuhmoislainen Lehtinen täyttää parhaiten tehtävän edellyttämät kelpoisuusehdot ja muut vaatimukset. Lehtiselle on kertynyt pitkä työkokemus talouspäällikön, kirjanpitäjän ja taloushallinnon asiantuntijan tehtävistä.

Taloussuunnittelijan sijaisen tehtävä täytetään vuoden 2026 loppuun asti.