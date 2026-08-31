K-market Kipparin uusi kauppias on asiakkaille entuudestaan tuttu

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT
SATU JÄRVENPÄÄ aloittaa kauppiasuransa Kuhmoisten K-Market Kipparissa lokakuun alussa, kertoo K-ryhmä maanantaiaamuna lähettämässään tiedotteessa.
– Pahoittelut kaikille, että en ole voinut rehellisesti vastata kyselyihin uudesta kauppiaasta, mutta nyt voin. Eli täällä ollaan teitä varten, lokakuun alusta uudessa roolissa, Järvenpää kirjoitti Kipparin omalle Facebook-seinälle.
– Tuntuu mahtavalta päästä kauppiaaksi oman kotikylän kauppaan. Tämä oli minulla haaveena jo kauppiasvalmennuksen aikana, hän kertoo K-ryhmän tiedotteessa.
K-Market Kipparin vahvuus on palvelutiski, johon uusi kauppias aikoo jatkossa panostaa lisää. Myös loistava asiakaspalvelu on Järvenpäälle sydämen asia, ja hän haluaa Kipparin olevan asiakkaille kohtaamispaikka, missä päästään vaihtamaan kuulumisia.
– Kaupan valikoimaa haluan kehittää yhdessä asiakkaiden kanssa, joten tuotetoiveita otetaan ilolla vastaan. Näin saadaan kaupasta meidän kylän näköinen.
3 kommenttiaKommentoi
Hei! Ensi kesää ajatellen joku penkki/pöytäryhmä kaupan edessä olisi mukava vaikka kahvia juodessa tai jätskiä syödessä. Tsemppiä uudelle kauppiaalle tulevaan!
Loistavaa, että saadaan paikallinen paljasjalkainen kuhmoislainen tänne K-kauppiaaksi. Onnea ja Tervetuloa!!!
Onnea Satu Hieno uutinen