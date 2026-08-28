Luutsaaren kalapirtti tulee esille Kuhmoisten kotiseutumuseoon

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ
KUHMOISTEN KOTISEUTUMUSEO sai oman versionsa Luutsaaren kalapirtin 3D-tulostuksella tehdystä pienoismallista. Tulosteita on tehty 12 kappaletta, loput kappaleet on tarkoitettu kiitokseksi heille, jotka ovat ahertaneet kalapirtin hyväksi.
– Tällä vaatimattomalla tavalla vaatimattomalla tavalla haluan kiittää heitä, jotka ovat Kalapirtin hyväksi toimineet, kertoi pienoismallit teettänyt Kirsti Salminen.
Salminen on Kalapirtin kannatusyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja viettää kesiään kalapirtin naapurissa Tervamäessä.
Lahjoituksen otti vastaan kunnan hanketyöntekijä Anna Patajoki, joka dokumentoi Kuhmoisten kotiseutumuseon esineistöä.
Kalapirtin historia on Patajoelle tuttu, sillä hän on työskennellyt Metsähallituksella. Kalapirtti sijaitsee Isojärven kansallispuiston alueella. Patajoki allekirjoittaa Salmisen näkemyksen siitä, että Kalapirtti ei välttämättä ole kovin merkittävä osa Kuhmoisten historiaa, mutta ainutlaatuinen osa se on.
– Kalapirtillä on otettu kalat kahdeksaan taloon särpimiksi. Kilomääriä en osaa sanoa, mutta kyllä kalaa on yksi saavillinen per talo pitänyt olla, että se on talveksi riittänyt, kertoo Matti Unnaslahti, jonka pappa on ollut osakkaana Isojärvellä kalastaneessa Ryysälän nuottakunnassa.
Nuottakuntaan kuului taloja myös kirkonkylästä.
Kalapirtin kunnosta on huolehtinut jo vuosikymmenien ajan kannatusyhdistys. Kirsti Salmisen mukaan yhdistyksen toiminta on viime aikoina ollut vaatimatonta, mutta kesällä 2025 yhdistys korjasi Jaakko Piilolan avulla pirtin laipiovuoliaisen ja välikaton.
– Viime vuosikokouksessa tajusimme, että kansallispuiston kaikissa muissa nähtävyyksissä, kuten Kalalahden laavulla, on Metsähallituksen infotaulut. Kalapirtille teetetään samanlainen, siellä kuitenkin käy melojia, Salminen kertoo.
– Pihaa pitäisi kunnostaa ja puita kaataa. Meinaa mennä metsän sisälle koko pirtti, Matti Unnaslahti jatkaa.
Kotiseutumuseo on tämän kesän osalta jo suljettu, mutta Anna Patajoki lupaa pienoismallin sekä Luutsaaren kalapirtti -kirjan tulevan museoon esille ensi kesäksi.