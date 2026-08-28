Investoinnit toteutuvat heikosti, säästötavoitteet palautettiin valmisteluun

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

TEKNISEN TOIMEN heikosti toteutuneet investoinnit puhuttivat jo maanantaisessa valtuuston kokouksessa, kun käsiteltiin vuoden ensimmäisen puoliskon talousarvion toteumaa. Investointien toteuma kuluneen vuoden aikana on vain 27,3 prosenttia.

Erityisen heikko tilanne on Myllykujan osakorjauksen suhteen. Korjaukseen oli varattu rahaa 300 000 euroa, mutta siitä arvioidaan käytettävän tänä vuonna noin 7 000 euroa. Tiistaina kokoontunut tekninen lautakunta päättikin vähentää Myllykujan korjauksen investointimäärärahasta 200 000 euroa, sillä työ ei etene suunnitellusti.

Osayleiskaavan lisäselvityksien asiantuntijapalveluihin tarvitaan 18 000 euroa. Vesitornin rakennetutkimuksiin tarvitaan 10 000 euron lisämääräraha ja Mällykäisen vedenottamon suodatinmassojen vaihtoon tarvitaan 30 000 euroa. Toisaalta taas kiinteistöveroprojektin käynnistyminen siirtyy ensi vuodelle, joten projektiin varattua 60 000 euroa ei tarvita.

Kunnanjohtaja Sami Ylipihlaja perusteli investointien pienuutta sillä, että viranhaltijapuolella on kuluneena vuonna ollut poikkeuksellista vajausta – ensin kunnanjohtajan osalta ja parhaillaan teknisen johtajan osalta.

– Mutta kun olen nähnyt tekniseksi johtajaksi hakeneita niin uskon, että saamme ruoriin pätevän ihmisen ja investointirintamallakin alkaa tapahtua, Ylipihlaja totesi.

Teknisen toimen säästötavoitteet puolestaan palautettiin lautakunnan kokouksessa uudelleen valmisteluun. Esityslistan mukaan tekninen toimi tavoittelee toiminnassaan säästöjä kolmella tavalla: Kiinteistöhuoltoon ei palkata uutta henkilöä eläköityvän kiinteistönhoitajan tilalle, vaan työt jaetaan kolmen muun kiinteistönhoitaan kesken. Tästä säästöä tulisi noin 40 500 euroa vuodessa. Kiinteistöhuoltajat on koulutettu tekemään leikkipaikkojen ja uimarantojen viralliset tarkastukset, jolloin niitä ei tarvitse tilata ulkopuolelta. Säästöjä tulisi noin 2 500 euroa vuodessa. Lisäksi Pirkanmaan hyvinvointialueen vuokria on nostettu vuoden alusta niin, että tuloja on noin 29 000 euroa kuukaudessa enemmän kuin aiemmin. Nousseiden kulujen vuoksi todellinen säästövaikutus on kuitenkin pienempi.