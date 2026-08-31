Kuhmoisten Kolleilla menestyksekäs turnaus Jyväskylässä

TEKSTI KATJA SIRVIÖ

KUHMOISTEN KOLLIT tekivät onnistuneen pelireissun Jyväskylän Palokkaan viikonloppuna. Ihor Lakhtionovin luotsaama jalkapallojoukkue voitti 5 v 5 -cupissa pelaamastaan kuudesta ottelusta kolme. Turnaukseen osallistuneista joukkueista kaikki muut olivat aikuisten joukkueita.

Peleistä yksi päättyi tasapeliin, kaksi niukkaan tappioon. Päivään mahtui paljon pelejä, hienoja onnistumisia ja myös tiukkoja hetkiä, Kuhmoinen Unitedin Facebook-sivuilla kuvaillaan.

Turnaus alkoi 2-1-voitolla, mutta heti seuraavassa ottelussa vastustaja oli parempi lukemin 2-4. Sen jälkeen Kollit pelasi tasaisen ottelun, joka päättyi lukemiin 1-1.

Seuraavassa pelissä Kollit esitteli jälleen malintekotaitojaan ja otti komean voiton lukemin 6-1. Päivän viides ottelu oli todella tiukka ja päättyi vastustajan 6-4 -voittoon. Turnauksen viimeisen ottelun joukkue voitti hyvällä pelillä lukemin 7-1.

– Paljon maaleja, paljon oppia, ja ennen kaikkea hyvä meininki koko päivän ajan, seuran sosiaalisessa mediassa kiitellään.

Joukkueessa pelasivat Jose Kauppinen, Miro Lindsten, Elias Helin, Eino Malin, Eetu Hanki, Evert Pasinen, Kilian Guinness, Toivo Järvinen, Luukas Ahola sekä Lari Carlson.

Kollien kesän turnaukset ovat tältä erää ohi, mutta Lakhtionovin mukaan suunnitteilla on vielä ystävyysottelu Jämsänkosken Ilveksen kanssa.