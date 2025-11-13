Lukijaposti: Lompakko levällään 2

LUIN UUDESTAAN Kimmo Malinin Kuhmoisten Sanomien verkkolehdessä 4.11.2025 julkaistun lukijapostin (linkki alempana), ajatuksella luinkin. Tuon kirjoitustyylin takana lienee useimmiten pelko jostain, joskus jopa katkeruus, kun kaikki ei ollut mennytkään ”by the book”.

Kumpaankaan luonnollisesti keskuudessamme ei ole syytä. Kuntalaisten yhteisen hyvinvoinnin ja järkevän taloudenpidon parhaaksihan meidän valtuutettujen käytännössä tulee toimia, tiedossa olevien faktojen pohjalta.

Yleisellä tasolla vasta-argumentoinnin lienee hyvä kuulostaa faktapohjaiselta, eikä sisältää ikävältä kuulostavaa kikkailua, arvostelun ja salailun sananhelinää.

Kirjoituksessa meille kuntalaisille jää edelleen kertomatta totuus ja sisältö, miksi Väyrysen ja Malinin välisissä salaisissa neuvotteluissa ostettiin istuva kunnanjohtaja ulos kunnasta yli sata prosenttia kovemmin ja korotetuin erorahoin? Sanaakaan kirjoituksessa ei ole taloudellisen syyn faktaa miten holtiton yli 100 000 euron erorahan käyttö auttoi kuntalaisten asemaa? Noin isoilla rahoilla saisi paljon oikeatakin hyvää järjestettyä kuntalaisille, on moni kuntalainen ykskantaan todennut.

Kuntalaisena ja valtuutettuna on vaikea uskoa että Valtteri Väyrynen oli niin vaarallinen henkilö kunnanjohtajana, ettei kuntahallinnon mukaisissa toimissa ja tutkimuksissa olisi voitu edetä avoimesti ja lakisääteisesti ”väliaikaisen valiokunnan” työn kautta? Kuten pääsääntöisesti ”normaaleissa” kunnissa toimitaan.

Ylen haastattelussa 5.11.2025, Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen toteaa: ”Kuhmoisten kunnanjohtajan eroprosessi vastoin hyvää hallintoa”. Se on alan huippuasiantuntijalta paljon sanottu se.

Voutilainen toteaa edelleen, ”Ensin pitäisi todeta, onko luottamuspulaa olemassa, onko kyse irtisanomiseen johtavasta luottamuspulasta vai ohjataanko kunnanjohtajaa toimimaan toisin antamalla hänelle varoitus”.

Valtuutettuna en ole nähnyt minkäänlaista kuntalakia kunniottavaa virallista päätöstä, jolla Kimmo Malin olisi voitu valtuuttaa neuvottelemaan eroprosessi hyvän hallinnon vastaisesti, kuten nyt kävi?

Eihän sellaista päätöstä valtuutuksesta tietenkään voi löytyä, koska sitä ei ole. Kimmo Malin näyttää sooloilleen itsevaltaisesti (salaisista syistä) ja hyvän hallinnon vastaisesti. Kalliiksi tuli.

Kuntalaisina voimme vain toivoa, etteivät vastaavat ylilyönnit ja sooloilut tule hallinnossamme enää toistumaan, koska ne tulevat kuntalaisille äärettömän kalliiksi.

Tottakai kuntalaisia ihmetyttää millä eväillä Kepu ja Demarit ostettiin ”apupuolueiksi” völjyyn tähän Kokoomuksen kalliiseen, kiireellä maustettuun projektiin, jossa raha oli halpaa kuntalaisten lompakosta kylvää?

Valtuutettujen tehtävä on ensisijaisesti ja ainoastaan valvoa kuntalaisten yhteistä etua, ei omaansa eikä puolueensa.

Osku Puukila

kunnanvaltuutettu

Avoin Kuhmoinen

Kuhmoisten Sanomat pyysi Kimmo Malinilta vastineen Puukilan lukijapostiin, ja julkaisee kirjoitukset samaan aikaan. Malinin vastaus Puukilalle on luettavissa täältä.

Molemmat lukijapostit ovat maksutta kaikkien luettavissa, koska niin olivat aiemmatkin aiheeseen liittyvät kirjoitukset. Ohessa vielä linkki Puukilan ensimmäiseen aiheeseen liittyvään lukijapostiin.