Vastine Osku Puukilalle: Vapaaehtoinen ratkaisu – harkittu prosessi

Kuhmoisten Sanomat pyysi Kimmo Malinilta vastinetta saamaansa Osku Puukilan lukijapostiin (linkki alla). Kirjoitukset julkaistaan samaan aikaan ja ovat maksutta kaikkien luettavissa, koska niin olivat ensimmäisetkin aiheesta kirjoitetut lukijapostit. Linkit niihin löytyy Malinin kirjoituksen lopusta.

KESKUSTELUJA SOPIMUKSISTA eri organisaatioissa käydään niissä kokoonpanoissa, joiden uskotaan johtavan sopijakumppanin kannalta parhaaseen lopputulokseen. Näitäkin kunnanjohtajan vapaaehtoisen irtisanoutumisen keskusteluja on käyty eri kokoonpanoissa. Kukaan ei ole ylittänyt mandaattiaan. Jos olisi ylittänyt, ei kunnanhallitus olisi hyväksynyt asiaa.

Syyt eroraharatkaisulle ovat löydettävissä esimerkiksi kunnanhallituksen päätöksestä 3.11.2025 § 253: ”Kunnanhallituksen käytössä oleva tieto tilapäisen valiokunnan toiminnan aiheuttamista suorista kustannuksista, asiaan liittyvän muutoksenhakuvaiheen kustannuksista sekä prosessin aiheuttamat organisaation hyvinvointitappiot ovat muodostaneet näiden vapaaehtoisten neuvottelujen perälaudan.” Kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta on (KS 22.10.2025/s. 8) avannut kirjoituksessaan tilapäisen valiokunnan työn aiheuttamia mahdollisia suoria kustannuksia ja kunnanhallituksen harkintaa asiassa.

Aikaisemmista päätöksistä mainittakoon, että kunnanhallitus on päätöksellään 6.10.2025 § 218 päättänyt esittää tilapäisen valiokunnan perustamista ja yhtynyt tehtyyn aloitteeseen, joten luottamuspulan perusteet on ilmaistu hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti sillä yksityiskohtaisuuden tasolla, mitä asia edellyttää.

Puukilan mainitsema ”normaali” tilapäisen valiokunnan kautta etenevä irtisanominen on itse asiassa poikkeuksellista, suurin osa kunnanjohtajista irtisanoutuu vapaaehtoisesti.

Toistan osittain itseäni, mutta kokemukseni mukaan nykyinen kunnanvaltuusto on yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta hyvin monipuolisesti ajattelemaan kykenevä, oppimiskykyinen, sisälukutaitoinen ja keskusteleva. Pöly ei ole vielä laskeutunut kuntavaaliuurnien päälle, kun valtuutettu Puukila jo näyttää päättelevän, että uudet valtuutetut ovat ymmärtämättömästi ajautuneet salailun, suhmuroinnin ja joukkohurmoksen tielle, jonne mestarimanipuloijat heitä johdattavat. Tällainen ajatus on tuulesta temmattu, kanssavaltuutettuja väheksyvä ja toimintakulttuurisesti tällaisesta vihjailu on kertakaikkiaan vastenmielistä.

Kimmo Malin

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja