Pääkirjoitus: Oman kylän kaupan säilyminen on tärkeää

HETI MAANANTAIAAMUN alkajaisiksi saimme lukea iloisia uutisia, kun K-ryhmä tiedotti K-market Kipparin uudesta kauppiaasta. Markus Ahosen siirtyessä kauppiaaksi Jämsään Kipparin ottaa luotsattavakseen Satu Järvenpää.

Uusi kauppias löytyi omalta kylältä. Hän tuntee sekä kaupan että sen asiakkaat, onhan hänellä vuosien kokemus tiskin takaa. Tuttuus auttaa takuulla vaalimaan keskusteluyhteyttä, mikä puolestaan auttaa kauppiasta kehittämään Kipparia lupausten mukaiseksi kyläläisten omaksi kaupaksi.

Meillä ei siis käynyt kuten eteläisessä naapurissa, jossa K-ryhmän ruokakauppaa ei enää hetkeen ole ollut. Onneksi, sillä tyhjillään oleva kiinteistö keskellä kylää ei varsinaisesti katukuvaa kaunistaisi. Joukko paikallisia olisi joutunut etsimään uusia töitä, ja osa kuntalaisista olisi saattanut tehdä ruokaostoksensa jossain muualla kuin Kuhmoisissa. Yrittäjävetoisen kaupan suosiminen on monelle arvovalinta.

Paikallinen yrittäjä on yksi syy siihen, miksi Kippari on K-ryhmän lupausten mukaan oman kylän kauppa. Toinen on palvelutiski ja sen ehdoton myyntivaltti – paikallinen tuore kala. Lämmintä tunnelmaa lisäävät myös aamukahviaan kaupalla hörppivät ja ohikulkijoita tervehtivät kyläläiset.

Toisen ruokakaupan lisäksi kuhmoislaiset voivat toistaiseksi olla varmoja myös postin palvelujen säilymisestä. Verkkokaupan kukoistaessa pakettiliikenne maaseudulle käy vilkkaana.

Katja Sirviö