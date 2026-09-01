Katso kuvat: Polttariporukka ilahtui paikallisilta saamastaan vastaanotosta sekä hyvistä avioliittoneuvoista

Markku ja polttariporukka.

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

KUVAT POLTTARIPORUKKA

TÖRMÄSITKÖ ELOKUUN alussa polttareita viettäneeseen naisporukkaan Kuhmoisten kylänraitilla? Polttareita järjestämässä ollut Enna Chai oli niin iloinen porukan saamasta vastaanotosta, että halusi jakaa tarinan onnistuneesta polttari-illasta paikallislehdessä – ja kiittää paikallisia hyvistä parisuhdeneuvoista.

Tuleva morsian Elina Korjus (ensi viikonlopusta alkaen Elina Smith) oli toivonut rentoutumista hyvässä porukassa, joten ystävättären vanhempien koti Päijänteen rannalla osoittautui nappivalinnaksi. Päijänteen rannalla nautittiin englantilaisesta teehetkestä sekä morsiamen saunottamisesta ja ulkoilusta, kunnes hänet päätettiin viedä tutustumaan paikalliseen yöelämään.

Pyörän selästä kiinniotettu Olli, joka mainitsi, että parisuhteessa kemioiden on hyvä kohdata.

Morsiamen tuleva aviomies on puoliksi lahtelainen ja puoliksi englantilainen, minkä kunniaksi morsian vietiin pubikierrokselle Kuhmoisten kuppiloihin. Morsiamen tehtävänä oli kerätä illan aikana paikallisilta avioliittoneuvoja. Matka alkoi tietenkin englantilaistyyliin nimetystä pubista, Dirty Cock:ista. Rohkaisevan shottikierroksen jälkeen alkoi neuvojen keruu.

– Muistakaa keskustella, jotta asiat eivät patoudu. Luottamus ja avoin keskustelu ovat tärkeitä. Ei tarvitse valehdella, ja toiselle voi puhua ihan suoraan, neuvoivat Arttu sekä Hobitiksi kavereiden keskuudessa kutsuttu mies, ja tarjosivat morsiamelle salmarin

Tämän jälkeen morsian juoksi kiinni K-marketin edessä pyöräilleen Ollin, joka neuvoi seuraavaa:

– Minulla on kiire, mutta kemioiden on hyvä kohdata.

HIMO-pyörien ihastelua.

WANHASSA PANKISSA polttariporukka törmäsi syntyperäisiin Kuhmoslaisiin. Vessajonossa Tarja totesi, että huumori on tärkeää, ja veetuilu on välittämistä.

Leena puolestaan ohjeisti morsianta sanoin:

– Valkkaa aina nuorempi ja koita harrastaa huumoria.

Markkuliittoon kuuluva Markku puolestaan kehotti voimasanoin puhettaan höystäen rakastamaan eniten silloin, kun se tuntuu vaikeimmalta.

– Arvosta aina puolisoa. Toista ihmistä ei voi hallita, eikä tarvitsekaan, Markku jatkoi.

Ollen ja Olavin neuvot olivat hieman käytännönläheisemmät.

– Älä mene naimisiin vaan ota minut, kehotti Olle.

– Äläkä verkkokalasta puolisosi kanssa, jos haluatte pysyä yhdessä, totesi puolestaan Olavi.

Juoppotimpuriksi itsensä nimennyt (ja polttariporukan puolesta taas Buddhaksi nimetty) Jari kehotti olemaan kiltti ja ymmärtäväinen.

– Osaa myös antaa anteeksi.

Morsian Elina Korjus ja HIMO-pyörä.

SEURAAVAKSI PAIKALLE suhauttivat siskokset upouusilla aivan timantinteräisillä HIMO-nimisillä pyörillään. Polttariporukka riemastui näistä huikeista pyöristä, ja tuleva morsian pääsi kokeilemaan pyörää Ollen kanssa, kypärää unohtamatta.

Wanhassa pankissa toinen siskoksista tarjosi morsiamelle voittoisan uhkapelikierroksen pelikoneella. Riennot jatkuivat HIMO-pyöriä ihastellen ja Wanhan Pankin ulkopuolella tanssahdellen.

Olle & Leena jakamassa avioliittoneuvoja.

Niin Olle kuin Markku pääsivät tanssittamaan morsianta, Markku tosin mainitsi tulevaa morsianta tanssittaessaan suureen ääneen, että ”On kyllä vaikea nainen vietäväksi”. Tämä lienee ymmärrettävää, onhan tuleva morsian sotilasarvoltaan vänrikki.

Ilta päättyi iloisiin tunnelmiin Saharannassa. Kotiintulomatkalla morsian suuteli vielä sammakkoa poistaakseen viimeisetkin epäilyt siitä, että unelmien prinssin saapuisi hänen luokseen sammakon muodossa. Sammakko pysyi sammakkona ja tuleva morsian oli huojentunut, että naimisiin mennään sen oikean lahtelais-englantilaisen prinssin kanssa.

Ollen saama pusu tulevalta morsiamelta.

POLTTARIVIIKONLOPPU OLI erinomaisen onnistunut ja Kuhmoisten tarjoama viihdyke ainutlaatuista. Erityisesti Markkuliittoon kuuluva Markku ja Olle veivät polttariporukan sydämet. Iso kiitos kuuluu myös ihanalle Leenalle, joka vinkkasi polttariporukalle, että viikonlopun tapahtumat voisi Kuhmoisten Sanomille.

Polttariporukka onkin suunnittelemassa talvikuukausille uutta hiihtoreissua Himokselle, ja yöpyvät tuolloin taas Kuhmoisissa.

– Tulossa ollaan siis varmasti uudelleen pubikierrokselle vanhoja tuttuja morjestamaan.

Sammakosta ei onneksi kuoriutunut prinssiä. Morsian saa pitää jo valitsemansa sulhasen.

Nämäkin neuvot kuultiin

”Harrasta kerran kuukaudessa ensitreffejä puolisosi kanssa. Käykää jossain kivassa paikassa ja yllätä hänet. Ole kohtelias toista kohtaan. Pienetkin teot merkitsevät paljon.”

”Pitää olla yhteisymmärrys rahankäytöstä – eli avioehto”

”Kuuntele toista”

”Jos jommallekummalle diagnosoidaan uniapnea, niin hankkikaa heti se laite”.