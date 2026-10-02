Vapaa-ajanasukkaat ovat nyt kausiasukkaita – ääni kuuluu kunnassa hyvin

TEKSTI & KUVA PÄIVI HOTOKKA

OMA YHDISTYS on tuonut kausiasukkaiden merkityksen Kuhmoisissa paremmin esille. Näin sanovat Kuhmoisten kausiasukkaat ry:n nykyinen puheenjohtaja Liisa Peake ja kunniapuheenjohtaja Pentti Rauhala.

Yhdistys on toiminut kymmenen vuotta, ja jo tänä aikana maailma on muuttunut niin, että koettiin olevan oikea hetki yhdistyksen nimenmuutokselle. Entiset Kuhmoisten vapaa-ajanasukkaat ovat nyt kausiasukkaita.

Liisa Peaken mukaan kausiasukas kuvaa paremmin yhdistyksen kohderyhmää. Vapaa-ajanasukas on vanhentunut termi, koska kaikki kakkoskotiaan paikkakunnalla pitävät eivät vietä vapaa-aikaa. Joukossa on etätyöntekijöitä, ja toisaalta eläkeläisillä ei oikeastaan muuta olekaan kuin vapaa-aikaa.

– Kausiasukas on myös yleiskieleen vakiintunut sana, ja lyhyempi kuin vapaa-ajanasukas.

Kausiasukkaiden yhdistys sai alkunsa, kun Liisa ja Jouko Kontturi sekä Pentti Rauhala kohtasivat Kylämällä. Liisa kuului Vapaa-ajanasukkaiden liiton hallitukseen ja tunsi siten kattojärjestön toimintaa. Yhden illan aikana syntyi suunnitelma oman yhdistyksen perustamisesta Kuhmoisiin.

Perustamisen jälkeen Liisa Kontturi toimi pitkään yhdistyksen puheenjohtajana ja Pentti Rauhala varapuheenjohtajana.

Kunta on aina kysynyt toimikunnalta lausuntoa, kun esimerkiksi kuntastrategia on ollut valmisteilla. Pentti Rauhala

YHDISTYKSEN SUURIN merkitys on ollut siinä, että kunta sai tahon, johon ottaa yhteyttä, kun kausiasukkaiden ajatuksia halutaan kuulla. Pian yhdistyksen jälkeen perustettiin vapaa-ajanasukkaiden, yrittäjien ja kuntapäättäjien yhteinen kausiasukastoimikunta toimielimeksi, joka voi ottaa kantaa päätöksentekoon.

– Kunta on aina kysynyt toimikunnalta lausuntoa, kun esimerkiksi kuntastrategia on ollut valmisteilla, Rauhala kertoo.

Hänen mukaansa kausiasukkaiden yhdistyksen jäsenmäärää voidaan pitää vaatimattomana, sillä jäseniä on vajaa 80 ja kausiasukkaita Kuhmoisissa parhaimmillaan ehkä jopa 10 000. Silti hän kokee, että yhteistyöllä on saatu asioita aikaan.

Myös Liisa Peake sanoo, että kausiasukkaiden ääntä kuullaan Kuhmoisissa hyvin.

– Uusi kunnanjohtaja on ollut meistä hyvin kiinnostunut, ja minulla on käsitys, että hän pitää kausiasukkaita tärkeänä ryhmänä.

Edunvalvonnan lisäksi yhdistys järjestää tilaisuuksia ja on esillä paikkakunnan tapahtumissa.

Olen ollut monessa yhdistyksessä, mutta tämä on siitä kiva, että voi olla rehdisti helsinkiläinen. Liisa Peake

LIISA PEAKE on toiminut kausiasukasyhdistyksen puheenjohtajana pari vuotta. Hän on ollut Kuhmoisten kausiasukas vuodesta 2003 lähtien ja yhdistyksen jäsen perustamisesta asti.

– Olen ollut monessa yhdistyksessä, mutta tämä on siitä kiva, että voi olla rehdisti helsinkiläinen, Peake naurahtaa.

Viime vuosina kausiasukkaat ovat hänen mielestään saaneet paikkakunnalla arvostusta, ja huomataan entistä paremmin, että heidän ansiostaan monet palvelut säilyvät.

Toisinaan on keskusteltu siitä, pitäisikö kuhmoislaisten yhdistysten yhdistyä, jotta jäsenpohja vahvistuisi. Peake kuitenkin puhuu mieluummin yhteistyön puolesta. Kausiasukkaat ovatkin järjestäneet tapahtumia ja retkiä yhdessä toisten paikallisten yhdistysten kanssa. Tulevaisuudessa yhdistys haluaisi entistä läheisempää yhteistoimintaa esimerkiksi kyläyhdistysten kanssa.

Itsenäisenä yhdistyksenä pysymistä puoltaa se, että Kuhmoisten kausiasukkaat on Omakotiliiton jäsenyhdistys. Omakotiliiton kautta kausiasukasyhdistyksen jäsenet saavat runsaasti etuja, kuten neuvontapalveluja, alennuksia, talon sähköisen huoltokirjan sekä lehden.

Peake huomauttaa, että liitto tukee talokannan ylläpitoa, jotta rakennukset siirtyvät hyvinä seuraavalle sukupolvelle.

– Hyvässä kunnossa oleva talo lisää viihtyvyyttä.

Liisa Peaken mielestä kausiasukkaiden olot Kuhmoisissa ovat erittäin hyvät. Hän ei keksi yhtäkään asiaa, joka olisi huonosti.

– Kunta on joustanut hirveän paljon erilaisissa asioissa. Olemme saaneet kaikkea, mitä on pyydetty.

Kausiasukasyhdistys pyrkiikin tekemään kaikkensa, jotta Kuhmoisiin saadaan lisää kausiasukkaita. Siitä hyötyy myös kunta, ja ajan kuluessa osasta kausiasukkaita saattaa tulla vakituisia asukkaita.