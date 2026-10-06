Full Send esitteli takakavioitaan Kuopiossa – tammalla hurja voittoprosentti

KUHMOISTEN UUSI ravitähti oli taas hienon ylivoimainen, ja näytti savolaisille kumppaneilleen takakavioitaan. Full Send sai tällä kertaa rattailleen Hollolan ohjastajataiturin Juha Utalan, joka teki kellon tarkkaa työtä ja toi Hakinkankaan tamman ykkösenä maaliin uudella ennätyksajalla 16.6.
Voitto oli tamman viides peräkkäinen, ja myöskin viides startti. Hevosen omistaa Team Goldspring ja sitä valmentaa Jouni Hakkinen, hoidosta vastaa Katja Ampuja.
Kyllä taas kelpaa seurata raviurheilua. Pärjyy on aina kivaa, vaikka pelatessa!
Ravi Ari Ampuja