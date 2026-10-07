Hakusessa teknisen toimen hallintosihteeri sekä taloussunnittelija

TEKSTI KATJA SIRVIÖ
KUNTAAN ALETAAN etsiä sekä teknisen toimen hallintosihteeriä että taloussuunnittelijaa. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvat maanantaina 5. lokakuuta pitämässään kokouksessa.
Uusi teknisen toimen hallintosihteeri rekrytoidaan määräaikaiseen työsuhteeseen, mutta toimi on määräaikainen vain siihen asti, kunnes rekrytoitu henkilö siirretään hallintosihteerin toistaiseksi voimassaolevaan toimeen. Kunnan teknisen toimen nykyinen hallintosihteeri eläköityy keväällä 2027.
Kunnan taloussuunnittelijan tehtävät on hoidettu sijaisjärjestelyin syyskuusta 2025 lähtien, ja sijaisjärjestely on voimassa kuluvan vuoden loppuun asti. Kunnan vastuulla olevat taloushallinnon tehtävät vaativat kuitenkin yhden kokoaikaisen työntekijän resurssin.