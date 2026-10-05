Hämeen kauppakamarin Anne Vanhala kävi kylässä – keskustelu kääntyi nopeasti matkailupotentiaalin hyödyntämiseen

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

HÄMEEN KAUPPAKAMARIN yrityskiertue pysähtyi Kuhmoisissa torstaina lokakuun ensimmäisenä päivänä. Viimeksi pari vuotta sitten paikkakunnalla piipahtanut Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala tapaa kiertueellaan paitsi kuntien johtoa myös viranhaltijoita ja yrittäjiä.

– Kauppakamari on alueellisen elinkeinoelämän asialla, ja mielestäni onkin tärkeää kuulla viestiä kentältä: Millaisia haasteita täällä on, ja miten asioita voidaan parantaa, Vanhala totesi.

Niin Vanhala kuin kunnanjohtaja Sami Ylipihlajakin yrittivät tuoda keskusteluun muun muassa erilaisen infrastruktuurin, koulutuksen sekä yhteistyön merkitystä Kuhmoisten elinkeinoelämälle, mutta keskustelun painopiste kääntyi aivan muuhun – matkailun merkitykseen.

Vanhalan mukaan Kauppakamarilta saa ilman muuta vaikuttamistukea kunnassa meneillään oleville markkinointi- ja matkailusuunnitelmille.

– Toimimme 19 kunnan ja kaupungin alueella, ja yritystoiminta harvoin katsoo kunta- tai maakuntarajoja. Matkailu on yksi tematiikkaa, johon panostamme ja vielä vahvemmin tulisi saada toimijoita saman pöydän ääreen, Vanhala totesi.

Me suomalaiset osaamme kyllä miettiä, mikä kaikki voi mennä pieleen, mutta olemme pikkasen huonoja ennakoimaan sitä, että jos alkaakin mennä hyvin. Anne Vanhala

JUURI TORSTAIAAMUNA oli julkaistu kauppakamarin valtakunnallinen talouskysely. Kolme kertaa vuodessa tehtävän kyselyn ajatuksena on kartoittaa alueen yritysten vallitsevaa mielialaa sekä ajatuksia tulevaisuudesta. Tuoreimpaan kyselyyn oli vastannut 81 yritystä.

– Tunnelmat ovat viime aikoina olleet mollivoittoiset, mutta nyt toimialansa tulevaisuudennäkymiä pessimistisesti katselleiden määrä oli romahtanut, ja neutraalisti suhtautuvien määrä kasvanut. Optimistejakin löytyy, Vanhala kertoi.

Talouskysely osoitti, että yrityksien kasvun esteenä ovat yhä kysynnän puute sekä jännittynyt geopoliittinen tilanne. Polttoaineen hinnannousun vaikutukset sen sijaan eivät kuulostaneet ainakaan paikallisten yrittäjien mielialoja kaivelevan.

– Mielenkiintoista on se, että viitisen vuotta sitten puhuttiin siitä, että yritysten ykköshaaste on osaajien saaminen. Sitten alkoivat myllerrykset, ja yrityksissä jouduttiin sopeuttamaan. Tilanteet elävät kuitenkin nopeasti. Kesän aikana yrityksille on tullut valtavat määrät tilauksia ja taas mietitään, mistä tekijät saadaan, Vanhala kertoi.

– Me suomalaiset osaamme kyllä miettiä, mikä kaikki voi mennä pieleen, mutta olemme pikkasen huonoja ennakoimaan sitä, että jos alkaakin mennä hyvin.

Työllisyyspalvelut keskittyvät muutenkin paljon olemassa oleviin työpaikkoihin, eikä siihen potentiaaliin, mistä työpaikat saattaisivat tulla pidemmällä aikajänteellä. Pekka Pitkäranta

KUNNANJOHTAJA YLIPIHLAJA nosti omassa puheenvuorossaan esiin saneerauksessa olevan Fingridin suurjännitejohdon.

– Se tullaan saneeraamaan neljä kertaa nykyistä kapasiteettia suuremmaksi, mikä herättää kiinnostusta. Olen tutkinut paljon energiaintensiivisen teollisuuden sijaintikysymyksiä, ja meillä on siinä mielessä hyvä tilanne, Ylipihlaja totesi.

Hänen mukaansa Kuhmoisten tilanne on hyvä, mikäli hallitus todella aikoo tulevaisuudessa tukea enemmän energiaratkaisuja, jotka tasaavat kysyntävaihteluja tai eivät ole sääriippuvaisia, tai erilaisia akku- ja varastointisysteemejä.

– Kuhmoisten kokoluokan huomioiden ei tarvittaisi paljoakaan ponnisteluita näillä aloilla, kun ne alkaisivat näkyä meillä vahvasti, ja saisimme kunnan taloudellista pohjaa vakaammaksi, Ylipihlaja sanoi.

Ylipihlaja kertoi myös, että työllisyyspalveluissa on huomattu yritysten sukupolvenvaihdosten sujumisen tärkeys.

– Sen helpottaminen ja avustaminen on otettava selkeästi mukaan yhteistoimintaan.

Kauppakamarin Anne Vanhala piti huomiota tärkeänä. Muistetaanko, että työpaikat löytyvät myös sukupolvenvaihdosten kautta.

– Työllisyyspalvelut keskittyvät muutenkin paljon olemassa oleviin työpaikkoihin, eikä siihen potentiaaliin, mistä työpaikat saattaisivat tulla pidemmällä aikajänteellä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Pitkäranta totesi.