Hartaus: Herätys

HERÄTYSKELLON PÄRINÄ on jokaiselle tuttua. Nykyisin herätys hoituu usein kännykän pirinänä. Reagoimme ääneen eri tavoin. Yksi pomppaa välittömästi pystyyn, toisella sängystä nousemiseen kuluu vielä enemmän tai vähemmän aikaa. Jotkut jatkavat unia tai loikoilua pirinästä huolimatta.

Sana herätys on kuulunut historiallisesti hengelliseen termistöön. Herätys tarkoittaa tilannetta, jossa ihminen tai jokin yhteisö herää huomaamaan hengellisen tilansa vajavaisuuden suhteessa Jumalaan. Ihminen kokee synnintuntoa ja tarvetta kääntymykseen sekä parannuksen tekoon. Tilanne kehittyy niin, että hän tietää saaneensa syntinsä anteeksi Jeesuksen ristillä toteuttaman sovitustyön kautta. Hän kokee uudistuvansa uskossa, ja ellei ole ollut uskossa lainkaan, hän saa lähteä uskontielle.

Maatamme on aikojen kuluessa siunattu voimakkailla herätyksillä. Tunnettuja ovat muun muassa herännäisyys, lestadiolaisuus, evankelisuus, rukoilevaisuus, viidesläisyys ja helluntaiherätys. Niilo-Ylivainion viimeisinä elinvuosina monet löysivät Jeesuksen Herrakseen eli tulivat uskoon. Lisäksi on ollut pienehköjä paikallisia herätyksiä. Nykyisin uskovat rukoilevat paljon herätyksen puolesta. Eri puolilta maata on kantautunut iloisia uutisia nuorten heräämisestä, varsinkin nuorten miesten.

Herätys on aina Jumalan työ. Me emme voi pumpata omilla toimillamme aikaan herätystä. Toki meidän tulee rukoilla, että Herra sen meille antaa. Välikäsinä voimme rukoilla yksittäisten ihmisten puolesta, ja monet tulevat sitä kautta uskoon. Mutta, saammeko vielä kokea suuria herätyksiä? Monien mielestä saamme. Toisaalta pitää muistaa kun Jeesus viittasi paluuseensa, hän sanoi itseään tarkoittaen: ”Kun ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” Maallistumisen edetessä yhä pitemmälle, jälkimmäinen vaihtoehto kuulostaa uskottavammalta. Mutta, Jumala saattaa herätellä vielä meitä ihmisiä hyvinkin yllättävillä tavoilla, myös Suomessa.

Mikä on sinun suhteesi Jumalaan? Mikä on minun suhteeni Jumalaan? Jumala ehkä sivuuttaa herätysten tullessa meidät uskovat auttavina käsinään, ellemme ole itse elävässä uskossa. Siksi myös meidän tulee tehdä elämässämme parannusta. Oletko valmis parannuksen tekoon? Oletko valmis herätykseen?

Timo J. Leppänen