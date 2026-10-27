Seurakuntavaalit: Carlson perään kuuluttaa keskusteluyhteyttä seurakuntalaisten kanssa

1. Mitä seurakunnan toimintaa vahvistaisit ja mistä vähentäisit, jos käytettävissä oleva rahamäärä pysyisi ennallaan?

– Seurakunnan tulee vahvistaa toimintaa, joka tuo ihmisiä yhteen pienin kustannuksin. Keskusteluyhteys seurakuntalaisten kanssa on pidettävä elävänä ja osallisuutta lisättävä. Toimintamuodot, jotka kuluttavat paljon resursseja, mutta tavoittavat vähän, on arvioitava uudelleen ja suunnattava voimavarat yhteisöllisyyttä vahvistaviin kohtaamisiin.

2. Olisitko valmis muuttamaan Kuhmoisten kirkon sisätiloja monikäyttöisemmiksi, jotta kirkko soveltuisi jumalanpalvelusten lisäksi paremmin erilaisiin kokoontumisiin ja tapahtumiin? Millaisia muutoksia hyväksyisit?

– Kuhmoisten kirkko on suojeltu, joten sisätiloihin voidaan tehdä vain kevyitä ja palautettavia muutoksia. Kahvitila ja lasten leikkinurkka voisivat olla mahdollisia, mutta kiinteät muutokset edellyttävät Kirkkohallituksen päätöstä ja Museoviraston lausuntoa. Laajemmat ratkaisut eivät sovi suojeluun, ja seurakuntakoti palvelee jo monikäyttöisesti.

3. Oletko kirkkovaltuutettuna ensisijaisesti seurakuntalaisten toiveiden välittäjä, taloudesta ja omaisuudesta huolehtiva päätöksentekijä, hengellisen yhteisön rakentaja vai käytännön seurakuntatyöhön osallistuva vapaaehtoinen? + perustelut

– Olen ennen kaikkea seurakuntalaisten toiveiden välittäjä sekä talouden ja omaisuuden vastuunkantaja. Näen roolini myös linkkinä seurakuntalaisten ja työntekijöiden välillä. Seurakuntatyöhön osallistun satunnaisesti oman työni puitteissa. Valtuutetun tehtävä vaatii perehtymistä, ja vapaaehtoistyö tulee varmasti mukaan myöhemmin.

4. Keiden seurakuntalaisten tarpeet jäävät mielestäsi nykyisin liian vähälle huomiolle? Miten selvittäisit myös niiden ihmisten näkemyksiä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan harvoin?

– Nuoret jäävät seurakunnassa helposti paitsioon, vaikka toimintaa on tarjottu. Pienet ikäluokat ja kilpailu samoista kohderyhmistä lisäävät haastetta. Jotta harvoin osallistuvien näkemykset saadaan esiin, on vahvistettava keskusteluyhteyttä, mentävä ihmisten pariin ja ”heitettävä verkot vesille” eri kanavissa ja tapahtumissa.

5. Mitä sellaista osaamista tai kokemusta toisit valtuustoon, jota seurakunnan päätöksenteossa tarvitaan? Kerro, miten käyttäisit sitä käytännössä.

– Tuon valtuustoon kahden kauden kokemuksen seurakunnan hallinnosta ja päätöksenteosta. Tiedän, miten asiat valmistellaan ja mielipiteet perustellaan. Käytännössä hyödynnän osaamistani perehtymällä asioihin, toimimalla avoimesti ja tasavertaisesti muiden valtuutettujen kanssa sekä rakentamalla luottamusta ja rehellistä yhteistyötä, kuten tähänkin asti.

Vesa-Pekka Carlson

Kokoomus ja kirkon uudistajat