Seurakuntavaalit: Luumi muistuttaa tarkasta taloudenpidosta ja testamenttivarojen vastuullisesta käytöstä

1. Mitä seurakunnan toimintaa vahvistaisit ja mistä vähentäisit, jos käytettävissä oleva rahamäärä pysyisi ennallaan?

– Vähentäisin selvästi vähäkäyttöisiä tai huonokuntoisia kiinteistöjä (kuten vajaakäytöllä olleet leirikeskukset), joita toki on jo vähennettykin. Henkilöstökustannuksia on helpoin tarkastella pidemmällä aikavälillä erityisesti eläköitymisten kautta.

2. Olisitko valmis muuttamaan Kuhmoisten kirkon sisätiloja monikäyttöisemmiksi, jotta kirkko soveltuisi jumalanpalvelusten lisäksi paremmin erilaisiin kokoontumisiin ja tapahtumiin? Millaisia muutoksia hyväksyisit?

– Väestön pienentyessä takimmaisia penkkirivejä voisi korvata muutamalla pöydällä, joita voisi hyödyntää esimerkiksi kahvitilaisuuksissa kirkonmenojen yhteydessä tai järjestettäessä muuta aktiviteettia (esimerkiksi kerhotoimintaa lapsille).

3. Oletko kirkkovaltuutettuna ensisijaisesti seurakuntalaisten toiveiden välittäjä, taloudesta ja omaisuudesta huolehtiva päätöksentekijä, hengellisen yhteisön rakentaja vai käytännön seurakuntatyöhön osallistuva vapaaehtoinen?

– Haluni on tuoda Kuhmoisten kappeliseurakunnan jäsenten asiaa kuuluviin päätöksenteon keskiössä Hollolassa, ja samalla vaikuttaa myös oman kappeliseurakuntamme asioihin. Myös tarkan taloudenpidon ylläpitäminen on tärkeää, ja seurakunnalle tulevien testamenttivarojen vastuullinen käyttö sekä varojen jättäjän toiveiden huomioimiseen vaikuttaminen.

4. Keiden seurakuntalaisten tarpeet jäävät mielestäsi nykyisin liian vähälle huomiolle? Miten selvittäisit myös niiden ihmisten näkemyksiä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan harvoin?

– Erityisesti iäkkäimmät seurakunnan jäsenet tulee huomioida. Heille kirkkoon saapuminen on usein jo varsin haastavaa. Mielestäni jumalanpalvelusten videointi oli hyvä aloite, ja videoituja jumalanpalveluksia voisi moni mielellään seurata esimerkiksi palveluasumisessa. Tämä vaatisi yhteistyötä palveluntuottajien kanssa, sillä digitaalisten palvelujen hyödyntäminen on monelle ikäihmiselle haastavaa.

5. Mitä sellaista osaamista tai kokemusta toisit valtuustoon, jota seurakunnan päätöksenteossa tarvitaan? Kerro, miten käyttäisit sitä käytännössä.

– Minulle on kertynyt jo monipuolista kokemusta maa- ja metsätaloudesta, joten voisin tuoda omaa asiantuntemustani Hollolan seurakunnan laajan metsäomaisuuden hallintaan, josta valtaosa sijaitsee muuten Kuhmoisten kunnan alueella oman seurakuntamme perujen vuoksi.

Juhani Luumi

Hollolan yhdistynyt seurakuntaväki