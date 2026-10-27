Seurakuntavaalit: Hagström panostaisi nuorten hyvinvointiin

1. Mitä seurakunnan toimintaa vahvistaisit ja mistä vähentäisit, jos käytettävissä oleva rahamäärä pysyisi ennallaan?

– Vahvistaisin nuorten kanssa toimintaa ja panostamista heidän hyvinvointiin. Nyt barometrit osoittavat, että esimerkiksi syrjäytymisuhassa olevia nuoria on liikaa.

2. Olisitko valmis muuttamaan Kuhmoisten kirkon sisätiloja monikäyttöisemmiksi, jotta kirkko soveltuisi jumalanpalvelusten lisäksi paremmin erilaisiin kokoontumisiin ja tapahtumiin? Millaisia muutoksia hyväksyisit?

– Kirkko on sellaisenaan kaunis. Tiloja voisi soveltaa myös muuhun käyttöön, alkuperäistä muuttamatta. Kirkko kuuluu Kuhmoisten historiaan

3. Oletko kirkkovaltuutettuna ensisijaisesti seurakuntalaisten toiveiden välittäjä, taloudesta ja omaisuudesta huolehtiva päätöksentekijä, hengellisen yhteisön rakentaja vai käytännön seurakuntatyöhön osallistuva vapaaehtoinen?

– Käytännön seurakuntatyöhön osallistuja ja ”rakkauden sanomaa” julistava tavallinen tallaaja

4.Keiden seurakuntalaisten tarpeet jäävät mielestäsi nykyisin liian vähälle huomiolle? Miten selvittäisit myös niiden ihmisten näkemyksiä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan harvoin?

– En osaa sanoa, koska olen uudisasustaja, mutta otan selvää

5. Mitä sellaista osaamista tai kokemusta toisit valtuustoon, jota seurakunnan päätöksenteossa tarvitaan? Kerro, miten käyttäisit sitä käytännössä.

– Minulla on kokemusta laajalti sairaalatyöskentelystä ja yliopiston arjesta. Sielläkin olen halunnut vähentää turhaa hierarkiaa. Uutena seurakuntalaisena haluaisin myös uudistaa kirkon menoja. Avoimempaa ja rakkaudellisempaa ilosanomaa, tuomiolla saarnaamisen tilalle. ”Suurin niistä on rakkaus”

Jaana Hagström

Matalan kynnyksen kirkko