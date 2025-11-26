Marko Aarroskari ei haikaile kelanauhoilta katsottavien elokuvien perään, vaikkakin tekniset ongelmat olivat niiden aikaan nopeammin korjattavissa

TEKSTI & KUVAT KATJA SIRVIÖ

KUVITTELITKO, ETTÄ elokuvien pyörittäminen yleisölle on mahdollista vain yhtä nappia painamalla? Digiaikana niin luulisi olevan, mutta ei ole.

Jo pelkkä laitteiden – tietokoneiden ja äänentoistojärjestelmän – käynnistäminen on monen napin päässä.

– Nappuloita on paljon, ja niitä pitää osata painaa oikeassa järjestyksessä oikeaan aikaan, elokuvia kahden vuosikymmenen ajan Kuhmolassa pyörittänyt Marko Aarroskari kertoo.

Itse elokuva tulee palvelimelle, mutta avain, jolla sen saa näkymään sallittuna aikana tulee sähköpostiin. Avain siirretään palvelimelle perinteistä muistitikkua käyttäen. Joskus tikulla on siirrettävä myös elokuvan tekstityspaketti. Ennen elokuvan alkamista näkyvät mainokset valitaan manuaalisesti tarjolla olevista vaihtoehdoista. Kuvasuhde pitää valita oikeaksi. Ja kieli, jolla toimitaan, on luonnollisestikin ”lontoon murre”.

– Mahdollisuus toimintahäiriöihin on aina olemassa, kun ollaan teknisten ja sähköisten laitteiden kanssa tekemisissä, Aarroskari sanoo.

Tekstitys saattaa puuttua. Silloin monesti auttaa, että laitteet sammutetaan ja käynnistetään uudestaan. Elokuvayleisön ei auta kuin odottaa. Aarroskarille näin on käynyt onneksi vain kerran.

Palvelin saattaa olla rikki. Silloin katsottava elokuva toimitetaan Kuhmoisiin fyysisenä kasettina.

Seinältä löytyvät muistilaput kertovat ajasta, jolloin digitalisaatiosta ei tiedetty mitään. Nykyaika ei ole tehnyt elokuvien pyörittämisestä niin helppoa, kuin voisi kuvitella, mutta painavien filmikelojen kantaminen on taakse jäänyttä elämää.

TOISTA SE oli ennen vanhaan. Silloin, kun käytössä Bauer 35, joka vieläkin nököttää paikallaan kopissa, josta elokuvia pyöritetään. Aarroskari haluaisi laitteesta eroon työturvallisuuteen ja tilan viihtyvyyteen vedoten, mutta kaikki eivät ole samaa mieltä.

Kun elokuvia pyöritettiin vielä kelanauhoilta, Bauereita oli kopissa kaksi vierekkäin. Yhteen kelaan mahtui elokuvaa yksi tunti.

– Vanhoissa elokuvissa välähtää oikeassa yläkulmassa valkoinen täplä. Kun ensimmäinen täplä välähti, niin toinen kone laitettiin tulille. Kun toinen täplä näkyi, vaihdettiin tästä luukkua, jolloin toinen tunti alkoi toisella kelalla, Aarroskari kertoo ja esittelee kopin seinässä olevia luukkuja, joista on näkymä valkokankaalle.

Kelanauhojen aikaan ainoa tekninen vika oli se, että nauha katkesi. Katkenneen kohdan liimaaminen kävi huomattavasti nopeammin kuin koko laitteiston uudelleen käynnistäminen tänä päivänä.

– Mutta silloin elokuvien pyörittäminen oli hirveän fyysistä. Kelat painoivat tosi paljon, niitä oli raskasta kantaa tänne yläkertaan, Aarroskari kertoo.

Enää elokuvan pyörittäjän fysiikka ei ole kovilla. Valkokangaskin tulee alas sähköllä – toisin kuin pari vuotta sitten.

Mutta laakereille ei sovi jäädä lepäämään silloinkaan, kun elokuva jo moitteettomasti pyörii. Elokuvan alkaessa Aarroskari jalkautuu salin puolelle ja tarkistaa, että ääni kuuluu, kuten pitää. Jos katsojia on enemmän, äänen tulee kuulua voimakkaammin.

Jos elokuva on nuoremmalle väelle suunnattu, pitää välillä vilkuilla yleisönkin perään.

– Ennen elokuvaa myydään liput. Tai on niitä joskus myyty elokuvan jälkeenkin. Valoja säädetään. Ja viime sunnuntainakin etsittiin elokuvan jälkeen puhelinta salista, Aarroskari kertoo.

Melko monipuolisia hommia elokuvien pyörittäjällä.

Kuhmolan yläaulassa on nähtävillä toinen käytössä olleista Bauer 35 -projektoreista. Kopissa olevaa on käytetty viimeksi vuonna 2016, kun alan harrastajat halusivat päästä sitä kokeilemaan. Laite toimii, mutta sen käyttöönotto on työlästä. Marko Aarroskarin mielestä elokuvien katsominen nykyisellä kuvan ja äänen laadulla on mieluisampaa kuin kelafilmien aikaan.

KUHMOISISSA ESITETÄÄN elokuvia kesätaukoa lukuunottamatta viikoittain. Ohjelmisto koostuu pääasiassa uusista elokuvista, kiitos digitalisaation. Kaukana ovat ne ajat, kun uutuuselokuvaa sai odottaa Kuhmoisiin kuukausia.

Itsenäisyyspäivänä kuhmoslaisia hemmotellaan kuitenkin teemaan sopivalla 16 vuotta vanhalla elokuvalla, kun Kuhmolassa esitetään Timo Koivusalon ohjaama Täällä pohjantähden alla -elokuva.

– Arja (Wirzenius) kysyi minulta, että mitäs keksitään itsenäisyyspäiväksi. Minä ehdotin Täällä pohjantähden alla -elokuvaa. Aluksi idea oli näyttää molemmat elokuvat ja tarjota välissä purtavaa. Pyysin myös Koivusaloa paikalle, mutta hän ei päässyt, Aarroskari kertoo.

Elokuvan molempien osien katsominen olisi yli kuuden tunnin urakka. Kunta päätyi näyttämään vain ensimmäisen osan (toinen osa esitetään maaliskuussa kaatuneiden muistopäivänä) ja tarjoilemaan yleisölle glögiä.

– Sata litraa glögiä, Aarroskari nauraa ja viittaa tietysti menneen kesän kaksi näytöstä vaatineeseen menestyselokuvaan Sata litraa sahtia.

Sahti-elokuvaakin suuremman suosion sai vuonna 2017 Tuntematon sotilas -elokuva, jota esitettiin Kuhmoisissa kolmen näytöksen verran.

Minulla oli lapsena jo pieni projektori, ja kiusasin sukulaisia näyttämällä heille elokuvia.

SUNNUNTAI-ILTOJEN viettäminen elokuvien parissa ei ole Aarroskarille vastenmielistä. Päinvastoin. Mies sanoo elävänsä elokuvista.

– Olen kulkenut isän kanssa kuvauksissa pienestä asti. Pyörinyt filmikelojen parissa. Minulla oli lapsena jo pieni projektori, ja kiusasin sukulaisia näyttämällä heille elokuvia, Aarroskari kertoo.

Enää ei tarvitse kiusata ketään, sillä Kuhmoinen vetää elokuvayleisöä naapuripitäjistäkin. Edulliset elokuvaliput ovat kunnan kädenojennus asukkaille, joista osalle elokuvissa käynti on jokasunnuntainen tapa sekä sosiaalinen tapahtuma.

Aina niin ei ole ollut. Aarroskari muistelee, että kerran yleisöä ei saapunut paikalle lainkaan ja hän katseli ranskalaisen elokuvan kahdestaan kummityttönsä kanssa. Ja jos oikein kelvoton elokuva on sattunut esitettäväksi, niin yleisö on saattanut joku lähteä kesken kaiken pois.

– Kerran yleisö jäi auttamaan tuolien pois keräämisessä elokuvan jälkeen ihan pyytämättä.

Sekin on tapa kiittää kädenojennuksesta.

Täällä pohjantähden alla -elokuva sunnuntaina 7. joulukuuta Kuhmolassa.

Artikkelia muokattu 27.11. Vaihdettu pääkuvan kuvatekstiin Ohjus-elokuvan tilalle Bob Dylanista kertova elokuva A complete unknown.