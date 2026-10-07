Tanssijalkaa vipattaa, mutta pari ja tanssikengät puuttuvat? Rivitanssissa et tarvitse kumpiakaan

TEKSTI & KUVA ARJA MÄKELÄ

– OIKEA ETEEN, taputus kaksi, vasen eteen, taputus yksi, oikealle rock step, oikea vasemman yli ristiin, vasen sweep, 1/4-osa käännös, oikea taakse ja suffle, luettelee Outi Savunen koulun liikuntasalissa.

Kyseessä ei ole uuden kielen opiskelu, vaikka äkkiseltään siltä kuulostaa. Näillä taikasanoilla sen sijaan Savunen saa yhdeksän henkilöä kuuliaisesti askeltamaan samaan suuntaan ja samoilla askelilla. Meneillään on joka tiistaiset rivitanssiharjoitukset.

– Rivitanssi on hauskaa, iloista, ja ei niin vakavaa. Se on myös hyvää aivojumppaa. Rivitanssi näyttää oikeastaan paljon vaikeammalta kuin se todellisuudessa on. Askelten nimet oppii kuitenkin nopeasti. Hankalinta on muistaa, milloin käännytään ja kuinka paljon käännytään, selventää Savunen.

Rivitanssia kannattaa harrastaa, sillä se on niin älyttömän kivaa. Outi Savunen

RIVITANSSI ON Suomessa ja maailmalla suosittu harrastus. Rivitanssissa liikutaan riveissä ilman paria. Harrastamiseen ei vaadita erityisiä taitoja. Mukaan pääsee helposti. Tanssikenkiäkään ei tarvita, sillä tavalliset sisäliikuntatossut ja rennot vaatteet sopivat hyvin.

– Jopa sukkasillaan voi tanssia, vahvistaa Savunen.

Alun perin rivitanssit tehtiin kantrimusiikkiin, mutta nykyisin koreografioita tehdään monipuolisesti eri musiikkityyleihin.

– Koreografioita on saatavilla vaikka minkälaisiin biiseihin. On valssia, lattareita, poppia ja hip hoppia. Minulle voi laittaa toiveita musiikista, sanoo Savunen.

Kuhmoisissa on aikaisemminkin tanssittu rivissä, mutta harrastamiseen tuli stoppi silloisen ohjaajan lopetettua. Kun Savunen oli asettunut Kuhmoisiin asumaan, hän kaipasi Helsingistä ainoastaan rivitanssia. Hänen ei auttanut muu kuin alkaa itse ohjaajaksi.

– Rivitanssia kannattaa harrastaa, sillä se on niin älyttömän kivaa, hehkuttaa Savunen.

Mitä taitoja oppilaalta vaaditaan?

– Jos osaa kävellä, niin osaa tanssia. Rytmitaju auttaa ja se, että suurin piirtein erottaa oikean ja vasemman. Innostusta ja pitkäjänteisyyttä tarvitaan myös. Aluksi voi tuntua vaikealta, mutta heti ei kannata heittää pyyhettä kehään. Jos kuka vaan haluaa tulla kokeilemaan, niin tervetuloa. Matalalla kynnyksellä voi tulla mukaan, kertoo Savunen.

Tunneilla on hauskaa ja meno on rentoa. Meillä on kovin hauskaa yhdessä. Eija Puikkonen

EIJA PUIKKONEN on harrastanut rivitanssia välivuosineen parikymmentä vuotta, aina kun Kuhmoisissa sitä on ollut tarjolla. Savusen riveissä hän on ollut alusta asti, nyt kolmatta vuotta.

– Tunneilla on hauskaa ja meno on rentoa. Meillä on kovin hauskaa yhdessä. Opetellaan ja nauretaan. Mukaan on helppo tulla, ei tarvitse hankkia erityisiä välineitä. Tanssiminen on hyvää pään tyhjennystä. Ajatukset on pakko nollata, jos haluaa pysyä askelissa mukana. Tunnin jälkeen on hyvä olo, kertoo Puikkonen.

Rivitanssi sekoitetaan usein riverdanceen.

– Rivitanssin ja riverdancen yhtäläisyys loppuu kolmeen yhteiseen alkukirjaimeen, kuittaa Savunen.

Riverdance on Irlannin kansantanssista kehitetty showtanssi. Rivitanssi eli line dance taas pohjautuu amerikkalaisten kansantansseihin ja alun perin kantrimusiikkiin.