Viitisenkymmentä onkijaa kokoontui Haukkasalon lossille lauantai-iltana

PIHLAJAKOSKEN KAUSIASUKAS ja harrastekalastaja Jarmo Mustonen järjesti uuden hauskan Tärppi – Lossicup -ongintakisan Haukkasalon lossilla viime lauantaina. Lossi pysähtyi saaren rantaan illalla kello kuusi, ja viitisenkymmentä innokasta onkijaa testasi kalaonneaan.

Kalastuksen ja metsästyksen erikoisliike Ruoto sponsoroi onget ja siimat. Tärppi sponsoroi kaiken muun. Tunnin kestävä leikkimielinen kalastuskisa käytiin leppoisassa syyssäässä. Monet pihlajakoskelaiset olivat kunnostautuneet koko perheen voimalla ja nuorimmat onkijat näyttivät mallia mato-onginnan saloihin.

Heti alussa jämsäläisperheen kymmenenvuotias poika Dominic Katychev nappasi 28-senttisen ahvenen, jolla hän sai johtopaikan. Innokas kalamies kertoi vuosi sitten saaneensa virvelillä ison suutarin ja ahvenen. Sebastian Aho kertoi saaneensa yli 10 haukea tänä kesänä. Kaikki kilpailijat nostelivat pieniä kaloja järvestä yhteensä parikymmentä.

Aarne Arrenius nappasi lähes 30-senttisen voittajakalan. Kuva: Sirpa Kivilaakso

Kisa oli tiukka, moni oli lähellä voittoa, mutta aivan viimeisillä sekunneilla Aarne Arrenius nosti yllättäen kalan, joka oli 29 senttimetriä pitkä. Tarkan mittauksen jälkeen se osoittautui pisimmäksi. Lossicupin voitto tuli näin Haukkasaloon.

Jarmo Mustonen ehdotti uutta kisaa Pihlajakosken satamaan ensi vuoden heinäkuuksi ja sai kannatusta. Kilpailun järjestäjä Mustonen kalastelee myös kaukaisissa vesissä poikansa Jessen kanssa, joka oli edellisenä päivänä napannut 106 cm pitkän haukivonkaleen. Tammikuussa heidän kalareissunsa suuntautui Malediiveille, jossa he saivat 35 kg painavan tonnikalan. Viikon kuluttua kalareissun kohde on Omanin vesialueet Lähi-idässä.

Sirpa Kivilaakso