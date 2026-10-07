Voitto Puumalassa nosti Joonas Lindroosin F-cupissa toiselle sijalle

TEKSTI KUHMOISTEN SANOMAT

KAUDEN VIIMEINEN rallin F-Cup osakilpailu ajettiin lauantaina Puumalassa, jossa Joonas Lindroos ja kartturi Henri Kallioniemi ajoivat nuottiluokan sekä yleiskilpailun voittajiksi. Sarjassa he sijoittuivat hopealle. Lindroos edustaa Kuhmoisten Rally Club ry:tä.

Ensimmäinen erikoiskoe tuntui jo nuotituksessa liukkaalta, ja oli sitä myös itse kilpailussa. Lindroos kaasutteli avauspätkälle neljänneksi nopeimman ajan Eetu Kortelaisen ajettua pohjat.

Seuraavalla erikoiskokeella Lindroos ajoi toiseksi nopeimman ajan, ja Kortelainen keskeytti. Neljän erikoiskokeen rallissa kahdelle viimeiselle pätkälle Lindroosille kirjattiin nopein aika ja näin hän ajoi voittoon. Eroa toiseksi ajaneeseen Markus Hellströmiin tuli 11,8 sekuntia.

Aiemmin mainittu Kortelaisen keskeyttäminen tarkoitti sitä, että Lindroos ja Kallioniemi nousivat F-Cupin sarjapisteissä hopeasijalle 46,5 pisteellä. Eerik Pietarinen voitti 49,5 pisteellä.

Erikoiskokeita kilpailussa oli vain kaksi kahteen kertaan ajettavaa tietä, Lindroos kuitenkin piti konseptista:

– Reitin tiet olivat todella hienoja, vaikka päivään olisi kyllä mahtunut vielä yksi, joku vajaan kymmenen kilometrinen pätkä viidenneksi erikoiskokeeksi. Tosi positiivinen juttu, että sarjaan on saatu uusi paikkakunta ja uusia teitä mukaan.