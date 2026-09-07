Pirkanmaan Yrittäjät ry:n Jussi Haavisto: ”Kuhmoisissa ihmisten välinen vuorovaikutus on vahvuus”

KYSYMYKSET KATJA SIRVIÖ

KANGASALALAINEN MAANRAKENNUSALAN yrittäjä Jussi Haavisto on Pirkanmaan Yrittäjät ry:n varapuheenjohtaja sekä Kuhmoisten Yrittäjät ry:n yhdistyskummi. Kysyimme Haavistolta, mitä yhdistyskummi tekee, ja minkälainen paikkakunta Kuhmoinen on yrittää.

Kuhmoislainen yrittäjä Jaakko Viitalähde valittiin lauantaina Pirkanmaan vuoden yksinyrittäjäksi. Minkälaisia ajatuksia se herättää?

Ihan ensiksi haluan toivottaa paljon onnea Virtalähde Mastering oy:lle. Kävin palkitsemassa Jaakon vuoden yrittäjänä Kuhmoisissa, ja kun tein hänestä some-postauksen, tosi moni muusikkokaveri kertoi käyttäneensä Jaakon palveluita. Itse en edes tiennyt, että tällaisia masteroijia tarvitaan.

Masterointi liippaa lähelle taiteellisuutta. Kuhmoisissa on tehty rohkeasti valtavirrasta poikkeavia valintoja vuoden yrittäjiksi, kuten kuvataiteilija Eino Viikilä. Ilmeisesti Suomessa ei hänen lisäkseen ole kuvataiteilijaa valittu vuoden yrittäjäksi. Siinä mielessä Kuhmoisten Yrittäjät on uranuurtaja.

Mitä tekee yhdistyskummi?

Jokainen yhdistyskummi saa itse luoda oman roolinsa eri paikallisyhdistysten kanssa. Pidän yhteyttä puheenjohtajaan. Meillä on mutkaton ja luonteva puhelinkaveruus, ja voimme käydä järjestöelämän iloja ja suruja läpi. Kerran tai kaksi vuodessa tapaan yhdistyksen hallituksen. Olen ottanut tavaksi käydä Kiepsauksessa, Yrittäjäjuhlassa sekä kevätkokouksessa. Pidän itseni helposti lähestyttävänä.

Uuden kunnanjohtajan kanssa meillä oli jo Kiepsaus-torilla hyvät keskustelut Kuhmoisten yrittäjyydestä ja elinvoimaisuudesta. Ne luovat positiivisen kehän. Kun on elinvoimaa, tulee yrittäjyyttä. Kun on yrittäjyyttä, syntyy elinvoimaa.

Yleinen ilmapiiri yrittäjien keskuudessa on positiivinen, vaikkakin yleinen taloustilanne mietityttää myös yrittäjäpiireissä. Jussi Haavisto ei näe, että ihmisten suhtautuminen yrittäjyyteen olisi muuttunut huonompaan päin. Kuva: Jussi Haaviston kotialbumi

Millainen kuva sinulla on Kuhmoisista?

Positiivinen kuva. Kuhmoinen on erilainen kunta verrattuna niihin, joissa ei ole niin paljon kausiasukkaita. Heidän määränsä on oma erityispiirteensä, jonka Kuhmoinen on hyvin onnistunut kääntämään mahdollisuudeksi.

Minusta tuntuu, että Kuhmoisissa ihmisten välinen vuorovaikutus on vahvuus ja tarjoaa mahdollisuuksia. Sen vaaliminen on tärkeää. Pinta-alaltaan Kuhmoinen on suuri kunta, joten kunta ei voi sanoa, että piristykää siellä Pihlajakoskella, vaan pitää olla myötävaikuttamassa siihen, että ihmiset ja yhdistykset voivat toimia. Yhdessä tekeminen lämmittää mieltä.

Mikä yrittäjiä tällä hetkellä puhuttaa? Millainen mieliala yrittäjien kesken vallitsee?

YEL-uudistus on jo jäänyt taka-alalle. Uudistuksessa haluttiin valtion kautta yhtenäistää järjestelmää niin, että yrittäjien maksama eläkemaksu määräytyisi alan yleisen palkkatason mukaan. Eli yrittäjän oletetaan tienaavan saman verran kuin palkansaajan. Valinnanvapautta haluttiin lisätä, mutta käytännössä homma ei näyttäisi toimivan. Uskon kuitenkin, että tästäkin hyvä saadaan ja uudistus mukautuu ajan kanssa tarkoituksen mukaisesti.

Totta kai yrittäjätkin miettivät, alkaako talous kasvaa kestävästi ja jännittävät sitä, että jos korkoja nostetaan, niin jarruttaako se investointeja ja kuluttamista. Alla on pitkä pessimistijakso eikä sen muuttaminen optimistiseksi käy helposti.

Yleinen ilmapiiri on positiivinen. Valtion talous on tiukoilla, eikä kunnillakaan hääppöisesti mene, ja koko ajan etsitään keinoja, joilla kassaan saataisiin tuloja, joten helposti tehdään avauksia, joista iso hiljainen yrittäjäjoukko on salaa harmissaan. Kuitenkaan en näe, että yleinen ilmapiiri tai ihmisten suhtautuminen yrittäjyyteen olisi muuttunut huonompaan päin, enkä halua yrittäjäkollegoillekaan levittää murheita. Samassa veneessä olemme yrittäjät sekä palkansaajat.

Yrittäjyys on aina hyvä vaihtoehto, ja nykyään siitäkin pääsee eroon, jos se ei ole oma juttu.

Työpaikat ovat kiven alla. Olisiko yrittäjyydestä ratkaisuksi itsensä työllistämiseen?

Ainakin sillä tavalla yrittäjyys on ratkaisu, että jos on valmis liikkumaan pidemmällä säteellä työpaikan perässä, niin töitä voi löytyä helpommin. Minun yritykseni työmaat ovat pääsääntöisesti Tampereella ja ympäryskunnissa, ja väkeä käy töissä Ikaalisista asti.

Yrittäjyys on aina hyvä vaihtoehto, ja nykyään siitäkin pääsee eroon, jos se ei ole oma juttu. Minullakin on entisiä yrittäjiä palkkalistoilla, ja kyllä heiltä määrätynlaista ymmärrystä joskus pilkahtaa esiin.

Nykyään yrittäjät tekevät töitä toisille yrittäjille ja alihankintasuhteita on monenlaisia, joten yrittäminenkin on hyvin verkostomaista. Ennen vanhaan tehtiin itse, mitä pystyttiin, eikä apua kyselty.