Tuleva K-kauppias toivoo asiakkailta vinkkejä hyllyyn halutuista tuotteista

TEKSTI & KUVA KATJA SIRVIÖ

KUHMOISLAINEN SATU Järvenpää aloittaa K-market Kipparin uutena kauppiaana lokakuun alussa. Aivan ensimmäiseksi tuleva kauppias haluaisi saada palvelutiskin pyörimään myös vuoden hiljaisempaan aikaan.

– Tähän asti palvelutiski on ollut auki kesällä ja sesonkeina. Se on meidän selkeä valttikortti ja haluaisin sen palvelevan esimerkiksi viikonloppuisin. Sitä myötä tietysti toivon, että yhteistyö Kääpän kanssa jatkuu, Järvenpää kertoo.

Lisäksi hän näkisi kaupassa mielellään enemmän lapsiperheitä, ja on pallotellut värikkäitäkin ideoita heidän saavuttamisekseen. Muitakin suunnitelmia on, mutta niitä Järvenpää ei suostu paljastamaan vielä.

– Lisäksi arvostan paljon hyvää asiakaspalvelua ja tulen odottamaan sitä meidän henkilökunnaltamme. Toki saamme siitä nytkin hyvää palautetta, joten ehkä se on hoidossa. Kun asiakkaat ovat tuttuja, niin asiakaspalvelu ei ole vain tervehtimistä. Kassalla vaihdetaan kuulumiset, ja muistetaan ne seuraavalla kerralla tavatessa, Järvenpää sanoo.

Järvenpää on työskennellyt Kipparissa yhdeksän vuotta. Hän tuli taloon edellisten kauppiaiden, Kalle ja Elina Uimosen, aikana.

– Kalle väläytti ensimmäisenä mahdollisuutta kauppiasvalmennuksesta. Ensimmäisellä kerralla hakiessa en siihen päässyt, sillä minulla ei ollut toisen asteen tutkintoa. Olen tällainen väliinputoaja, lähtenyt tekemään töitä, ja opiskelu on jäänyt.

Järvenpää suoritti vuodessa lähiesimiestyön ammattitutkinnon, ja pääsi sen jälkeen kauppiasvalmennukseen, josta hän valmistui 2023.

Esimerkiksi grillilihojen myynti loppuu täysin heinäkuun lopussa. Lihahylly on iso, ja se näyttää karulta, kun tavaraa joutuu karsimaan pois.

VIIME VIIKOLLA uutisoitiin EU-asetuksesta, jonka myötä kauppojen on luovuttava HFC-kylmäaineista vuoteen 2030 mennessä. Kipparissa kylmälaitteet remontoitiin vuonna 2020.

– Siinä mielessä meillä kävi tuuri. Kylmälaitteiden uusiminen olisi kauppiaalle iso paukku, Järvenpää iloitsee.

Oman haasteensa ruokakaupan pyörittämiseen tuo kuitenkin kesän ja talven suuri vaihtelu. Järvenpään kesällä voi hyllyyn laittaa ”melkein mitä vaan”, ja kaikki menee. Talven menekkiä on hankalampi ennustaa. Pienempi valikoima näkyy väistämättä myös asiakkaille.

– Esimerkiksi grillilihojen myynti loppuu täysin heinäkuun lopussa. Lihahylly on iso, ja se näyttää karulta, kun tavaraa joutuu karsimaan pois, Järvenpää sanoo.

Grillilihojen myynti on talvella olematonta, mutta Järvenpää toivoo asiakkaiden kertovan toiveistaan ja ehdottavan myyntiin tulevia tuotteita. Myös paikallisille ja lähiseudun tuotteille löytyy hyllystä tilaa.

Odotan jo, että pääsen arkeen kiinni. Asiakkailta on tullut ihanaa palautetta.

KESÄKUUN PUOLESSA välissä esitetty ehdotus kauppiaaksi ryhtymisestä täytti Järvenpään pitkäaikaisen haaveen. Kaupunkikauppaan hän ei olisi ikinä lähtenyt, ja halusi pysyä Kuhmoisissa sen aikaa, kun pojat ovat koulussa.

– Vanhin täyttää pian 18. Hänet nähdään varmasti kaupassa auttamassa. Ja nuorempikin voi joutua TET-viikolla tekemään inventaariota, Järvenpää nauraa.

Avajaiskahvit on luvassa, mutta ei heti 1. lokakuuta – sen verran kiireinen syksy on edessä muun muassa erilaisia sopimuksia solmiessa.

– Mutta odotan jo, että pääsen arkeen kiinni. Asiakkailta on tullut ihanaa palautetta, Järvenpää kiittelee.